「すげぇ…」「アウトサイドで決めるなんて」衝撃の一撃！ 33歳FWの“美軌道”ロング弾にファン騒然「上手すぎる」
鮮やかな一撃だった。
高知ユナイテッドSCは４月26日、J２・J３百年構想リーグ地域リーグラウンド第12節で徳島ヴォルティスをホームで対戦し、２−１で勝利。この試合で生まれた先制点が話題を呼んでいる。
均衡が破れたのは後半開始直後の46分。徳島の最終ラインでのバックパスのミスを見逃さず、敵陣中央でこぼれ球に反応したのは、ハーフタイム明けから投入されたばかりの河田篤秀だ。
迷いなく右足のアウトサイドで放ったロングシュートは、美しい軌道を描いて前に出ていたGKの頭上を越え、そのままゴールネットへ吸い込まれた。
33歳FWの技術と判断が凝縮された“ビューティフルゴール”。この一撃にはSNS上でも多くのファンが反応し、「すげぇ...」「アウトサイドで決めるなんて笑」「上手すぎる」「ボールの軌道もめちゃ美しい」「技あり！」「シュート技術が素晴らしい」といった称賛の声が相次いだ。
思わず息をのむような一発で流れを引き寄せた高知。その後、同点追いつかれるも、新谷聖基が決勝ゴールを挙げ、２試合ぶりの勝利を収めた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】河田篤秀のミスを見逃さぬ技ありのビューティフル弾！
高知ユナイテッドSCは４月26日、J２・J３百年構想リーグ地域リーグラウンド第12節で徳島ヴォルティスをホームで対戦し、２−１で勝利。この試合で生まれた先制点が話題を呼んでいる。
均衡が破れたのは後半開始直後の46分。徳島の最終ラインでのバックパスのミスを見逃さず、敵陣中央でこぼれ球に反応したのは、ハーフタイム明けから投入されたばかりの河田篤秀だ。
33歳FWの技術と判断が凝縮された“ビューティフルゴール”。この一撃にはSNS上でも多くのファンが反応し、「すげぇ...」「アウトサイドで決めるなんて笑」「上手すぎる」「ボールの軌道もめちゃ美しい」「技あり！」「シュート技術が素晴らしい」といった称賛の声が相次いだ。
思わず息をのむような一発で流れを引き寄せた高知。その後、同点追いつかれるも、新谷聖基が決勝ゴールを挙げ、２試合ぶりの勝利を収めた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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