Ｇｒｅｅｎ Ｅａｒｔｈ Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ <9212> [東証Ｇ] が4月27日午前(10:00)に業績修正を発表。26年9月期第2四半期累計(25年10月-26年3月)の経常損益(非連結)を従来予想の3.1億円の赤字→1.9億円の赤字(前年同期は1.3億円の赤字)に上方修正し、赤字幅が縮小する見通しとなった。

なお、通期の経常利益は従来予想の1.7億円(前期は1.5億円)を据え置いた。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

2026年９月期第３四半期に売上高として計上を予定しておりました大王製紙株式会社との「製紙産業素材を活用したバイオ燃料・樹脂原料等の商用生産に向けた研究開発・実証」事業にかかる共同開発契約につき、検収が前倒しとなり当第２四半期（中間期）に売上高として計上する見通しとなりました。なお、今回発生した差異の金額が通期業績に与える影響は軽微であることから、2026年９月期の通期業績予想につきましては、現時点において変更いたしません。今後、修正の必要が生じた場合には、改めて公表いたします。