27日10時現在の日経平均株価は前週末比377.45円（0.63％）高の6万93.63円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は759、値下がりは727、変わらずは82。



日経平均プラス寄与度トップはファナック <6954>で、日経平均を135.60円押し上げている。次いでアドテスト <6857>が90.51円、ファストリ <9983>が78.04円、東エレク <8035>が76.43円、ＳＢＧ <9984>が36.20円と続く。



マイナス寄与度は125.1円の押し下げで中外薬 <4519>がトップ。以下、三菱商 <8058>が17.2円、野村総研 <4307>が15.35円、アステラス <4503>が13.58円、ローム <6963>が12.94円と続いている。



業種別では33業種中13業種が値上がり。1位は電気機器で、以下、非鉄金属、機械、ガラス・土石と続く。値下がり上位には海運、医薬品、鉱業が並んでいる。



※10時0分0秒時点



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