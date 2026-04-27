イラン・カーグ島の石油施設＝2017年3月12日/Fatemeh Bahrami/Anadolu Agency/Getty Images/File

（CNN）トランプ米大統領は、米国によるイラン港湾の海上封鎖によってイランが石油を効果的に流通させることができなくなっており、機械的、地質学的な問題により3日以内に爆発が起きると主張した。

トランプ氏はFOXニュースの番組の電話インタビューで、「膨大な量の石油をシステム内に流すパイプラインがあって、何らかの理由で、コンテナや船に石油を入れ続けることができずにそれが閉じられたとする。イランでは封鎖によって船がないから実際にそうなっているのだが、そうなると、パイプラインは機械的にも、地中でも、内部から爆発する」と述べた。

トランプ氏はさらに「それはまさに爆発するようなものだ」と付け加えた。「そして、あと3日でそうなると言われている。ひとたび爆発すれば、以前の状態に再建することは決してできない」

専門家らはCNNに対し、産油国が輸出できなくなった場合に何が起きるかについて、トランプ氏はひどく誇張していると語った。イランの石油施設は多くが停止しているため、爆発する可能性は低いという。

米コンサルティング会社リポウ・オイル・アソシエイツのアンディ・リポウ氏はCNNに宛てたメールで「タンカーが石油を積み込めなくなると、陸上の在庫が増え始める。陸上施設が満杯になると、減産し始める。これはすでにイラク、クウェート、アラブ首長国連邦（UAE）で起きている。これに関して、今のところ爆発は起きていない」と指摘した。

ただし油井を停止すれば、生産施設が再開されたとしても石油生産が将来的に減少する可能性はあるという。

リポウ氏は「石油は爆発しない」と結論づけた。