3月末でNHKを退職したフリーアナウンサー和久田麻由子（37）がメインキャスターを務める日本テレビ系新報道番組「追跡取材news LOG」（土曜午後10時）の25日の初回の平均世帯視聴率が3・8％だったことが27日、ビデオリサーチの調べで分かった、

平均個人視聴率は2・1％、視聴占拠率は10.2％だった。（数値はいずれも関東地区、速報値）。

同時間帯で、安住紳一郎アナウンサー（52）、脚本家の三谷幸喜氏（64）が総合司会を務めるTBS系「情報7daysニュースキャスター」（土曜午後10時）は世帯10・4％、個人6・0％、視聴占拠率は31・8％だった。前週18日の同番組は世帯11・5％、個人6・8％、視聴占拠率は33・4％だった。

和久田は同番組が退職後初の民放レギュラー出演で、同局の森圭介アナウンサー（47）とコンビを組む。ニュースとして放送される「結果」「結論」だけでなく、そこに至るLOG＝取材の記録、プロセスに焦点を当てていく、新しいスタイルの報道番組。初回は、トランプ大統領の動向を追うワシントン支局記者などのリポートや、スピードスケート女子で現役を引退した高木美帆さん（31＝TOKIOインカラミ）に姉の高木菜那さんがインタビューする特集にボリュームを割き、和久田はワイプ越しにリアクションする時間も多めとなった。

25日の「Nキャス」でも冒頭、三谷氏が、「安住さん、ついに始まりましたよ」と、そわそわした様子で、声を出さずに「裏」のような口ぶりをし、安住アナがすかさず「言わなくていいですから！ 他局の新しい番組の話はしなくていいです！」とツッコむなど話題に出し、ライバル意識をみせていた