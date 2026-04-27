【ハニーズのネイビー】がきれい見え！ 洗練見えが狙える♡「上品ブラウス」

フェミニンなスタイルがトレンドに浮上している今、「ブラウス」は改めて注目したいアイテム。通勤からプライベートまで対応できるのもおすすめしたいポイントです。今回は【ハニーズ】から、季節を問わず使えるネイビーに絞って、大人に似合う上品なブラウスをご紹介します。

大人の甘さを楽しめるピンタックブラウス

【ハニーズ】「フリルピンタックブラウス」\2,980（税込）

フロントのピンタックやフリルが、フェミニンな雰囲気を醸し出すブラウス。すっきりとしたVネックデザインで、女性らしさの中にも大人っぽさを感じさせます。知的なネイビーも、垢抜けに一役買ってくれる予感。オフィスシーンではきれいめのボトムスで上品に、肩の力を抜きたい休日にはジーンズでカジュアルに落とし込んでみて。

女性らしさを引き出すタックブラウス

【GLACIER lusso】「ウエストタックブラウス」\3,980（税込）

ハニーズの大人向けブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】からは、メリハリのあるシルエットが目を引くブラウスをピックアップ。シェイプされたウエストからふわりと広がるシルエットが、コーデに華やぎを添えてくれます。ヒップまで覆う安心感のある着丈で、さり気なく体型カバーも。ボトムスはネイビーと相性のいい白やベージュでシックにまとめたり、春らしいイエローやピンクで差し色をプラスするのも◎

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M