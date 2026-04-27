【ロサンゼルス＝帯津智昭】米大リーグ・ドジャースの大谷翔平は２６日、本拠地でのカブス戦に１番指名打者で出場し、七回に１２試合６０打席ぶりの本塁打となる６号ソロを放つなど３打数３安打１打点で、あと三塁打が出ればサイクル安打という活躍だった。

ドジャースは６―０で快勝した。カブスは先発の今永昇太が５回１／３を投げて６安打５失点で２敗目（２勝）、４番右翼で出た鈴木誠也は４打数無安打だった。

１１試合アーチのなかった大谷のバットを勢いづけたのは、今永だったのかもしれない。

この日の対戦で、大谷は３打席連続で出塁。一回に四球を選ぶと、二回に右前打、五回には右翼にライナーで運ぶ二塁打を放った。７試合ぶりに複数安打をマークすると、今永が降板した後の第４打席で、久々の一発が飛び出した。

５―０の七回無死、左腕ミルナーの初球、内角低めのシンカーをとらえると、打球は左中間フェンスを越えた。左打者の方に食い込んでくる難しい球を打席と逆方向に運ぶ技ありの一発。今季初めての左翼方向へのアーチだった。一塁ベースを回った際には、鈴木が守っている右翼に向かって右手を開くポーズを取った。

本塁打は４月１２日のレンジャーズ戦の第１打席以来、６０打席ぶりだった。打撃の状態について、大谷は「昨日あたりから、ちょっとずつ良くはなっているかなと思うので、もう少し我慢しながら改善したい」と語った。