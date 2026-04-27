4月27日（月）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ

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きょうの天気

きょうは「晴れ」の一言となりそうです。朝から霧がかかったところもありますが、日中は霧も取れて、各地青空が広がるでしょう。降水確率は0％で、雨や黄砂の心配もありません。空気がカラッとした絶好の洗濯日和となります。最高気温は熊本市や人吉市で25℃の夏日、阿蘇市乙姫や天草市牛深でも21℃の予想で、汗ばむ陽気となりそうです。日差しが強いため、日傘などで紫外線対策を行ってください。

週間予報

明日は高気圧が抜けるため雲が多くなり、夕方頃から所々で雨が降る見込みです。洗濯物は早めに取り込むようにしてください。水曜日は午後を中心に雨が降り、特に木曜日は低気圧の通過により一日中雨で、まとまった雨量となりそうです。金曜日からは天気が回復して晴れ間が戻るでしょう。

日曜日以降の予報

5月3日（日）の憲法記念日から4日（月）にかけては、再び天気が崩れ、雨が降るタイミングがありそうです。連休終盤の5日（火）・6日（水）は天気が回復する見込みです。

明子のささやき

昨日の夕方、虹を見ました。曇り空の中、日が沈む直前の18時45分頃、太陽の反対側に端から端まで綺麗に現れました。これからの時期は雨が増えますが、雨粒に太陽の光が射すと虹が現れやすくなります。虹を見かけると幸せな気分になれるので、皆さんも雨上がりの空に注目してみてください。

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熊本県の天気・防災情報 | TBS NEWS DIG

森 明子 熊本市在住

気象予報士（2005年登録）・防災士

＜担当番組＞RKKラジオ

・「とんでるワイド大田黒浩一のきょうも元気！」

・「塚原まきこの福ミミらじお」

・「あっこの天気予報」

熊本に住み、熊本の天気を予報する責任を背負って日々の業務にあたる。だから、どんな時も決しておおげさに表現しない。熊本の天気の特徴をつかむために毎日の気象状況を記録し、天気図を貼り付けた独自の「天気ノート」は20冊を超えた。それでも近年の天気と向き合う時、経験が通用しないことも増えてきたという。