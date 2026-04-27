２７日の東京株式市場は買い先行、寄り付きの日経平均株価は前営業日比１６４円高の５万９８８０円と続伸。



２７日の東京株式市場は半導体関連を中心にリスク選好の地合いとなっている。前週末の米国株市場はＮＹダウが小幅続落した一方、ナスダック総合株価指数は大幅反発し再び史上最高値を更新した。インテル＜ＩＮＴＣ＞をはじめ半導体関連が軒並み値を飛ばし、これが東京市場でも強い追い風として意識される。ただ、中東情勢は依然不透明感が拭えないことや、今週はあす結果が開示される日銀の金融政策決定会合のほか、米ＦＯＭＣやＥＣＢ理事会など中銀ウィークということもあり、高値圏ではポジション調整の売りも出やすい。日経平均は６万円大台乗せを終値で達成できるかが注目される。



出所：ＭＩＮＫＡＢＵ ＰＲＥＳＳ

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