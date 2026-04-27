韓国のボーイズグループZEROBASEONE（ゼロベースワン）が26日、公式SNSチャンネルにトレーラービデオ「A−film」を公開した。韓国メディアのスポーツ東亜は27日「タイトルにふさわしい洗練された演出と感覚的な画面構成。落ち着いたモノトーンの色彩の中に配置された精緻なミザンセーヌは映像の没入感を最大化し、段階的に高まる断片的なサウンドは奇妙な緊張感を生み出すこともあった」と報じた。

映像の中で、5人のメンバーは、人間の「五感」を異なるシンボルで表現した。ソン・ハンビン（24）は視覚、キム・ジウン（27）は触覚、ソク・マシュー（23）は聴覚、キム・テレ（23）は味覚、パク・ゴヌク（21）は嗅覚を担当し、感覚の本質を表現した。

散らばっていた5つのモジュールが、1つの空間へとつながる演出を通じて、個別だった感覚が有機的に結合し、完成された存在へと生まれ変わる過程を象徴的に描いた。映像の最後には、新ロゴが登場。今後、5人が進む新たな旅路の方向性が鮮明に刻まれた。

27日には、新アルバムのポスターを公開した。同ポスターで、ミュージックビデオの先行公開は5月18日午前0時、アルバムは同日午後6時にリリースするとの情報が記されていた。