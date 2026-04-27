イメージ ワン<2667.T>やＲｅＹｕｕ Ｊａｐａｎ<9425.T>が急反発している。前週末２４日の取引終了後に、両社とウインテスト<6721.T>、ａｂｃ<8783.T>及び産業用太陽光発電事業などを手掛けるＦＤ（愛知県刈谷市）の５社が、日本国内におけるＡＩ特化型高性能データセンターの開発及び運営体制の構築を目的とした合弁会社を設立することで基本合意したと発表しており、これを好感した買いが入っている。



それぞれの得意分野であるインフラ開発、ＡＩソリューション、精密機器技術、データ運用などを融合させることで、次世代のＡＩ基盤となる高性能データセンターの提供を目指す。５月をメドに新会社「ＡＩ Ｄａｔａ Ｐａｒｔｎｅｒｓ」（仮称）を設立し、合弁会社の下にプロジェクトごとの事業用ＳＰＣ（特別目的会社）を設立するスキームを採用。このＳＰＣを中心に、プロジェクトファイナンスや外部投資家からの資金調達を実施する計画で、国内１０拠点をメドにデータセンター事業会社の取得、事業の運用などもその投資対象先とするとしている。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS