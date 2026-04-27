27日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前週末同時刻比32.0％増の742億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同32.0％増の559億円となっている。



個別ではｉＦｒｅｅＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００（ヘッジあり） <2248> 、上場 Ｔｒａｃｅｒｓ 米国債０－２年ラダー <2093> 、ＡＩ セレクトメガトレンド日本株（ネットリターン） <162A> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００ レバレッジ <2237> 、ｉシェアーズＳ＆Ｐ５００米国株ＥＴＦ（為替ヘッジあり） <2563> など48銘柄が新高値。ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 天然ガス上場投資信託 <1689> 、ＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩ・ベア <2034> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００インバース <2842> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００ ダブルインバース <2870> 、上場インデックスファンドＳ＆Ｐ インバース <2240> など10銘柄が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きではＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 産業用金属 <1686> が5.62％高、Ｏｎｅ ＥＴＦ ＴＯＰＩＸ高配当株グロース指数 <541A> が5.50％高、業界改革厳選ＥＴＦテレビ業界 <394A> が4.79％高、ＮＺＡＭ 日経平均高配当株５０ <531A> が4.09％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ブロード上場投資信託 <1684> が3.76％高と大幅な上昇。



日経平均株価が5円安となるなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金395億4900万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における同時刻の平均売買代金369億900万円も上回っている。



その他の日経平均ETFでは楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が39億6200万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が31億6200万円、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が28億900万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が19億6600万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が15億6900万円の売買代金となっている。



株探ニュース