―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の4月23日から24日の決算発表を経て27日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

▲No.3　三晃金 <1972>
　26年3月期の経常利益(非連結)は前の期比7.2％減の38.4億円になり、27年3月期も前期比6.3％減の36億円に減る見通しとなった。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<7908> ＫＩＭＯＴＯ 　東Ｓ　　 -8.06 　　4/24　本決算　　　　　－
<6663> 太洋テクノ 　　東Ｓ　　 -6.32 　　4/24　　　1Q　　　　黒転
<1972> 三晃金 　　　　東Ｓ　　 -5.21 　　4/24　本決算　　　 -6.32
<4832> ＪＦＥシステ 　東Ｓ　　 -4.90 　　4/24　本決算　　　　5.36
<3912> モバファク 　　東Ｓ　　 -3.69 　　4/24　　　1Q　　　 16.57

<7422> 東邦レマック 　東Ｓ　　 -2.86 　　4/24　　　1Q　　　　赤拡
<5990> スーパツール 　東Ｓ　　 -1.00 　　4/24　本決算　　　 33.33
<7175> 今村証券 　　　東Ｓ　　 -0.58 　　4/24　本決算　　　　　－

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした27日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。

株探ニュース