―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の4月23日から24日の決算発表を経て27日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。



▲No.3 三晃金 <1972>

26年3月期の経常利益(非連結)は前の期比7.2％減の38.4億円になり、27年3月期も前期比6.3％減の36億円に減る見通しとなった。



■決算マイナス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率



<7908> ＫＩＭＯＴＯ 東Ｓ -8.06 4/24 本決算 －

<6663> 太洋テクノ 東Ｓ -6.32 4/24 1Q 黒転

<1972> 三晃金 東Ｓ -5.21 4/24 本決算 -6.32

<4832> ＪＦＥシステ 東Ｓ -4.90 4/24 本決算 5.36

<3912> モバファク 東Ｓ -3.69 4/24 1Q 16.57



<7422> 東邦レマック 東Ｓ -2.86 4/24 1Q 赤拡

<5990> スーパツール 東Ｓ -1.00 4/24 本決算 33.33

<7175> 今村証券 東Ｓ -0.58 4/24 本決算 －



※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした27日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。

「1Q」は第1四半期決算。



株探ニュース