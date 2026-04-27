決算マイナス・インパクト銘柄 【東証プライム】寄付 … ルネサス、中外薬、野村 (4月24日発表分)
―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の4月23日から24日の決算発表を経て27日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
▲No.6 東京製鉄 <5423>
26年3月期の経常利益(非連結)は前の期比72.7％減の86.3億円に落ち込み、27年3月期の同損益は25億円の赤字に転落する見通しとなった。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<4519> 中外薬 東Ｐ -13.68 4/24 1Q 17.94
<6999> ＫＯＡ 東Ｐ -12.88 4/24 本決算 -36.82
<6723> ルネサス 東Ｐ -9.09 4/24 1Q 215.73
<9551> メタウォータ 東Ｐ -7.52 4/24 本決算 10.06
<8604> 野村 東Ｐ -7.20 4/24 本決算 －
<5423> 東京製鉄 東Ｐ -6.68 4/24 本決算 赤転
<4307> 野村総研 東Ｐ -5.26 4/24 本決算 200.76
<6807> 航空電子 東Ｐ -4.89 4/24 本決算 3.06
<8595> ジャフコＧ 東Ｐ -4.42 4/24 本決算 －
<7102> 日車両 東Ｐ -3.73 4/24 本決算 -22.41
<6305> 日立建機 東Ｐ -2.31 4/24 本決算 7.06
<8707> 岩井コスモ 東Ｐ -2.00 4/24 本決算 －
<8706> 極東証券 東Ｐ -1.99 4/24 本決算 －
<2801> キッコマン 東Ｐ -1.07 4/24 本決算 0.39
<7962> キングジム 東Ｐ -0.98 4/24 3Q 10.35
<4765> ＳＢＩＧＡＭ 東Ｐ -0.66 4/24 本決算 －
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした27日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の4月23日から24日の決算発表を経て27日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
▲No.6 東京製鉄 <5423>
26年3月期の経常利益(非連結)は前の期比72.7％減の86.3億円に落ち込み、27年3月期の同損益は25億円の赤字に転落する見通しとなった。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<4519> 中外薬 東Ｐ -13.68 4/24 1Q 17.94
<6999> ＫＯＡ 東Ｐ -12.88 4/24 本決算 -36.82
<6723> ルネサス 東Ｐ -9.09 4/24 1Q 215.73
<9551> メタウォータ 東Ｐ -7.52 4/24 本決算 10.06
<8604> 野村 東Ｐ -7.20 4/24 本決算 －
<5423> 東京製鉄 東Ｐ -6.68 4/24 本決算 赤転
<4307> 野村総研 東Ｐ -5.26 4/24 本決算 200.76
<6807> 航空電子 東Ｐ -4.89 4/24 本決算 3.06
<8595> ジャフコＧ 東Ｐ -4.42 4/24 本決算 －
<7102> 日車両 東Ｐ -3.73 4/24 本決算 -22.41
<6305> 日立建機 東Ｐ -2.31 4/24 本決算 7.06
<8707> 岩井コスモ 東Ｐ -2.00 4/24 本決算 －
<8706> 極東証券 東Ｐ -1.99 4/24 本決算 －
<2801> キッコマン 東Ｐ -1.07 4/24 本決算 0.39
<7962> キングジム 東Ｐ -0.98 4/24 3Q 10.35
<4765> ＳＢＩＧＡＭ 東Ｐ -0.66 4/24 本決算 －
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした27日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース