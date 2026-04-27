―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の4月23日から24日の決算発表を経て27日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。



▲No.6 東京製鉄 <5423>

26年3月期の経常利益(非連結)は前の期比72.7％減の86.3億円に落ち込み、27年3月期の同損益は25億円の赤字に転落する見通しとなった。



■決算マイナス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率



<4519> 中外薬 東Ｐ -13.68 4/24 1Q 17.94

<6999> ＫＯＡ 東Ｐ -12.88 4/24 本決算 -36.82

<6723> ルネサス 東Ｐ -9.09 4/24 1Q 215.73

<9551> メタウォータ 東Ｐ -7.52 4/24 本決算 10.06

<8604> 野村 東Ｐ -7.20 4/24 本決算 －



<5423> 東京製鉄 東Ｐ -6.68 4/24 本決算 赤転

<4307> 野村総研 東Ｐ -5.26 4/24 本決算 200.76

<6807> 航空電子 東Ｐ -4.89 4/24 本決算 3.06

<8595> ジャフコＧ 東Ｐ -4.42 4/24 本決算 －

<7102> 日車両 東Ｐ -3.73 4/24 本決算 -22.41



<6305> 日立建機 東Ｐ -2.31 4/24 本決算 7.06

<8707> 岩井コスモ 東Ｐ -2.00 4/24 本決算 －

<8706> 極東証券 東Ｐ -1.99 4/24 本決算 －

<2801> キッコマン 東Ｐ -1.07 4/24 本決算 0.39

<7962> キングジム 東Ｐ -0.98 4/24 3Q 10.35



<4765> ＳＢＩＧＡＭ 東Ｐ -0.66 4/24 本決算 －



※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした27日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。

「1Q」は第1四半期決算。「3Q」は第3四半期累計決算。



株探ニュース