―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の4月23日から24日の決算発表を経て27日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

▲No.6　東京製鉄 <5423>
　26年3月期の経常利益(非連結)は前の期比72.7％減の86.3億円に落ち込み、27年3月期の同損益は25億円の赤字に転落する見通しとなった。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<4519> 中外薬 　　　　東Ｐ 　 -13.68 　　4/24　　　1Q　　　 17.94
<6999> ＫＯＡ 　　　　東Ｐ 　 -12.88 　　4/24　本決算　　　-36.82
<6723> ルネサス 　　　東Ｐ　　 -9.09 　　4/24　　　1Q　　　215.73
<9551> メタウォータ 　東Ｐ　　 -7.52 　　4/24　本決算　　　 10.06
<8604> 野村 　　　　　東Ｐ　　 -7.20 　　4/24　本決算　　　　　－

<5423> 東京製鉄 　　　東Ｐ　　 -6.68 　　4/24　本決算　　　　赤転
<4307> 野村総研 　　　東Ｐ　　 -5.26 　　4/24　本決算　　　200.76
<6807> 航空電子 　　　東Ｐ　　 -4.89 　　4/24　本決算　　　　3.06
<8595> ジャフコＧ 　　東Ｐ　　 -4.42 　　4/24　本決算　　　　　－
<7102> 日車両 　　　　東Ｐ　　 -3.73 　　4/24　本決算　　　-22.41

<6305> 日立建機 　　　東Ｐ　　 -2.31 　　4/24　本決算　　　　7.06
<8707> 岩井コスモ 　　東Ｐ　　 -2.00 　　4/24　本決算　　　　　－
<8706> 極東証券 　　　東Ｐ　　 -1.99 　　4/24　本決算　　　　　－
<2801> キッコマン 　　東Ｐ　　 -1.07 　　4/24　本決算　　　　0.39
<7962> キングジム 　　東Ｐ　　 -0.98 　　4/24　　　3Q　　　 10.35

<4765> ＳＢＩＧＡＭ 　東Ｐ　　 -0.66 　　4/24　本決算　　　　　－

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした27日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース