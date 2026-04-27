―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の4月23日から24日の決算発表を経て27日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。



★No.1 トーメンデバ <2737>

26年3月期の連結経常利益は前の期比80.6％増の133億円に拡大し、27年3月期も前期比8.8％増の145億円に伸びを見込み、2期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。



■決算プラス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率



<2737> トーメンデバ 東Ｐ +18.08 4/24 本決算 8.84

<6954> ファナック 東Ｐ +10.08 4/24 本決算 12.97

<6345> アイチコーポ 東Ｐ +5.24 4/24 本決算 4.01

<8892> エスコン 東Ｐ +4.69 4/24 本決算 16.35

<7839> ＳＨＯＥＩ 東Ｐ +2.88 4/24 上期 4.61



<4973> 日本高純度 東Ｐ +2.23 4/24 本決算 3.09

<3231> 野村不ＨＤ 東Ｐ +1.15 4/24 本決算 0.15

<4956> コニシ 東Ｐ +1.10 4/24 本決算 7.23



※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした27日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。

「上期」は第2四半期累計決算。



株探ニュース