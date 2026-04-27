―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の4月23日から24日の決算発表を経て27日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

★No.1　トーメンデバ <2737>
　26年3月期の連結経常利益は前の期比80.6％増の133億円に拡大し、27年3月期も前期比8.8％増の145億円に伸びを見込み、2期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<2737> トーメンデバ 　東Ｐ 　 +18.08 　　4/24　本決算　　　　8.84
<6954> ファナック 　　東Ｐ 　 +10.08 　　4/24　本決算　　　 12.97
<6345> アイチコーポ 　東Ｐ　　 +5.24 　　4/24　本決算　　　　4.01
<8892> エスコン 　　　東Ｐ　　 +4.69 　　4/24　本決算　　　 16.35
<7839> ＳＨＯＥＩ 　　東Ｐ　　 +2.88 　　4/24　　上期　　　　4.61

<4973> 日本高純度 　　東Ｐ　　 +2.23 　　4/24　本決算　　　　3.09
<3231> 野村不ＨＤ 　　東Ｐ　　 +1.15 　　4/24　本決算　　　　0.15
<4956> コニシ 　　　　東Ｐ　　 +1.10 　　4/24　本決算　　　　7.23

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした27日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「上期」は第2四半期累計決算。

株探ニュース