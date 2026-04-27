敵地ドジャース戦

米大リーグ・カブスの今永昇太投手は26日（日本時間27日）、敵地ドジャース戦に先発登板し、6回途中100球を投げて6安打5失点、6奪三振3四球で2敗目を喫した。チームも0-6で敗れた試合後、反省を口にしつつ手応えを明かした。

今永は初回先頭の大谷に四球を与えると、その後1死一、三塁から犠飛で先制点を許した。さらに2死二、三塁から2点タイムリーを打たれて3失点。しかし、以降は5回まで大谷翔平投手以外から安打を許さなかった。6回に入ると安打と四球でピンチを招き、タイムリーを打たれたところで降板。2番手ミルナーが内野ゴロの間に今永が残した走者を返され、今永の自責は5となった。

試合後、カブス地元局「マーキースポーツ・ネットワーク」は今永が報道陣の囲み取材を受ける様子を放送。「自分のボールのロケーションのミスがたくさんあって、それを修正するのがそのイニングの中ではできなかったんですけども。まあ2回から5回まではそれを修正して、なんとかゼロに抑えられたんで、そこは非常に良かったんじゃないかなと思います」と振り返った。

この日はスイーパーを普段よりも多く投げていたが、ゲームプランだったのかと質問を受けると、「相手打線が自分の投球に対してどういう対策を取っているかっていうのを見て投げていってるので、特にこれと決めて投げてたわけじゃない」とし、「配球を変えて途中までは抑えられたので、初回がダメでも何かを変えればこうやってゼロに抑えることができるっていうのが分かって良かったと思います」と振り返った。

メジャー屈指の強打者が揃うドジャース打線。「長打を打たれたくないっていう風に配球していくと、どうしても厳しいところに投げてしまって、それがボールになったりとか。それで、0ストライク1ボール、2ボールから始まるっていうのが非常に厳しい展開になってしまう」と振り返った今永は、「どういう打線でもやはり初球からストライクを取っていくってことが大事だなっていうのは、今日の登板からの学びですね」と前を向いていた。



（THE ANSWER編集部）