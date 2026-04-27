25日（現地時間）、米ホワイトハウス記者団夕食会会場で起きた銃撃事件の容疑者、コール・トーマス・アレン（31）が犯行直前に家族へ送り、犯行動機などを記した声明文形式の文章（マニフェスト）の全文が、ニューヨーク・ポストによって公開された。

アレン容疑者は、約6000語に及ぶ声明文で、自らを「冷酷な力（coldForce）」「親切な連邦暗殺者（Friendly Federal Assassin）」と称し、犯行を正当化しようとした。ドナルド・トランプ米大統領には名指しで言及しなかったが、「小児性愛者であり強姦犯、反逆者」と描写し、強い敵意をあらわにした。ニューヨーク・ポストは「これは明らかに大統領を指しているとみられる」と指摘した。アレン容疑者はまた、トランプ政権の高官らを「標的（targets）」と規定し、事実上、トランプ大統領をはじめ政権高官らを殺害する意思を示した。

◇「小児性愛者・強姦犯・反逆者の犯罪は容認できない」

アレン容疑者は声明文で「私は米国市民であり、私の代表者たちが行ったことは私に影響を与える」とし、「私は、小児性愛者であり強姦犯であり反逆者である人物が、その犯罪によって私の手をこれ以上汚すのを容認できない」と主張した。続けて「率直に言えば、ずっと以前からこれ以上容認するつもりはなかったが、今こそ何らかの措置を取ることができる、初めての現実的な機会だ」と記した。

アレン容疑者は犯行の標的について、「政権高官（カシュ・パテルFBI長官を除く）：彼らが標的だ。優先順位は地位の高い者から決まる」とした。シークレットサービス要員については「必要な場合にのみ標的となり、可能なら非殺傷方式で無力化すべきだ」とし、▷ホテル警備員 ▷議会警察 ▷州兵については「可能な限り、私を撃たない限り標的にはならない」とした。ホテル従業員と宿泊客については「まったく標的ではない」とした。前日には、ホワイトハウス記者団年次夕食会がワシントンDCのヒルトンホテルで開かれ、トランプ大統領をはじめ政権高官らが招待され出席していた。