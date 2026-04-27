27日午前5時半ごろ、北海道十勝地方で震度5強を観測する地震がありました。現在、「北海道・三陸沖後発地震注意情報」が発表されていますが、気象庁はこの情報で注意を呼びかけていた対象の地震ではないとしています。

気象庁によりますと午前5時24分ごろ、北海道浦幌町で震度5強を観測する地震がありました。また、新冠町で震度5弱を観測したほか、北海道から青森県の広い地域で震度4を観測しています。

震源地は十勝南部、マグニチュードは6.2震源の深さは83キロでした。

現在、気象庁などは先週20日に三陸沖で起きた地震を受けて、「北海道・三陸沖後発地震注意情報」を発表し、平時より巨大地震の可能性が相対的に高まっているとして、すぐに逃げられる態勢をとるなど特別な備えをするよう呼びかけていました。

気象庁は会見で、今回の十勝地方の地震は、注意を呼びかけてきた対象の地震ではないとしました。想定される巨大地震の震源域の外であり、地震の規模も小さいため、27日午後5時までとしていた後発地震注意情報の注意の呼びかけの期間にも影響はしないということです。

また、今回の地震と、20日の三陸沖の地震についても、「直接の関係はないとみている」としました。

気象庁は、揺れの強かった地域では、今後1週間程度は最大震度5強程度の地震に注意するよう呼びかけています。