岩本照、ファンへの思いを語る「自分のこと以上に興味を持って…」 『ELLE Japan』初表紙
Snow Man・岩本照が、28日発売の『ELLE Japan（エル・ジャポン）』6月号特別版で表紙を飾る。岩本が、同誌の表紙に登場するのは今回が初めて。
【写真】シックで素敵！ジャケットスタイルの岩本照
ELLE MEN初登場の岩本がジャパンアンバサダーを務める「ドルチェ＆ガッバーナ」をまとい、洗練された大人のリゾートスタイルを披露。独占インタビューではファッションのこだわりやファンの存在についても語っている。通常版は5ページ、特別版では通常版に増ページを加えた全9ページにわたって、その魅力を届ける。
インタビューでは「僕が携わるものについて調べて、自分のこと以上に興味を持って盛り上げてくれる人たちがいる。それが何よりも一番うれしいなと。常日頃持っている感謝の気持ちをより強く感じる機会にもなっています」との言葉も飛び出している。
【写真】シックで素敵！ジャケットスタイルの岩本照
ELLE MEN初登場の岩本がジャパンアンバサダーを務める「ドルチェ＆ガッバーナ」をまとい、洗練された大人のリゾートスタイルを披露。独占インタビューではファッションのこだわりやファンの存在についても語っている。通常版は5ページ、特別版では通常版に増ページを加えた全9ページにわたって、その魅力を届ける。
インタビューでは「僕が携わるものについて調べて、自分のこと以上に興味を持って盛り上げてくれる人たちがいる。それが何よりも一番うれしいなと。常日頃持っている感謝の気持ちをより強く感じる機会にもなっています」との言葉も飛び出している。