「ドジャース６−０カブス」（２６日、ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平が七回に１２試合ぶり６０打席ぶり６号ソロ放った。七回無死。ミルナーの初球を内角低めのシンカーを捉えて左中間へ運び、連勝に貢献した。

ミルナーは横手投げの変則左腕。大谷にとっては自身の体の方向に踏み出してくるようなフォームで、恐怖を感じるタイプの投手だった。それでも内角低めへの１３７キロのシンカーを、ノーステップ気味に捉えて逆方向にはじき返した。

ＮＨＫＢＳで解説を務めた今中慎二氏は技術が詰まった一打に「難しいインコース低め。それを左中間ですから」と絶賛。「大谷らしい方向にホームランが出ましたね。本人は打った瞬間に手応えがありそうでしたね」と続けた。さらに今永から２安打を放つなど左腕からの３安打に、「つかみかけた可能性があるんじゃないですか」と復調気配を感じ取っていた。

ネットでは「なんで変則左腕のインローシンカーを左中間にホームラン打てるねん大谷おかしいよ」、「ビタビタのインローを逆方向へ持ってく大谷翔平さん」、「大谷インコースを逆方向にぶちこむの頭おかしくて草 こっから量産になるかな」、「何度見ても変態的なスイング…」と騒然としていた。