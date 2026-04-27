卓球女子３大会連続メダリストの石川佳純さんが、ハーフマラソンを完走した様子を公開した。

石川さんは２６日、自身のインスタグラムを更新。「高橋尚子杯ぎふ清流ハーフマラソンに参加しました とっても楽しかったです！！」と記し、笑顔で走るショットや、ゴール後に高橋尚子さんと話すショットなどをアップ。

「初のハーフマラソン、始まる前は不安もあったのですが、完走できて嬉しいです。沿道の応援に元気をもらって、ランナーの皆さんと励まし合って最後まで頑張れました 昨年Ｒｕｎ ｆｏｒ Ｒｅｆｏｒｅｓｔａｔｉｏｎ Ｃｈａｌｌｅｎｇｅ、５キロマラソンに参加して楽しく走れたことをきっかけにチャレンジを決めました」とハーフマラソンに挑戦したきっかけを記述。

「選手時代の私にとって走ることは強くなるため、勝つための１つのトレーニングという認識でしたが競技を引退して３年経ち、今は友人と楽しみながらランニングやトレーニングをすることが日課になり、それが楽しくなりました」「お正月から走ったり、仕事終わりに友人と待ち合わせして走ったり、充実した日々でした これからも楽しみながら続けていきます」とつづった。

この投稿には、「凄（すご）い凄い！お疲れ様でした」「走る姿もお美しいです」「日本の宝物です」「可愛いっ！」「完走おめでとうございます」「どんどん美女になっていきますね」などのコメントが寄せられた。