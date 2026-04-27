4歳の娘が打ち明けた「じいじにされた“嫌なこと”」に絶句…すべてを聞いた母親が、すぐさま取った行動は
守られるべきはずの子どもが、いつの間にか“守る側”になっていた。そんな時、親はどう感じるでしょうか。
今回は、我慢の日々を重ねてきた母親と、4歳の娘が取ったある行動から始まったエピソードをご紹介しましょう。
◆お尻を触ろうとしてくる義父にうんざり
酒井明日香さん（仮名・35歳）は、近所に住む義父が訪ねてくるたびに、心ない嫌味や不快な言動を受け、長い間ひとりで悩みを抱え込んでいました。
「『明日香さんの料理、味付けが濃いけど俺を殺そうとしてる？』なんて冗談めかして言われたり、私が座ろうとすると椅子にサッと自分の手を置いてお尻を触ろうとしてきたり……。他愛もないことなのかもしれませんが、私にとってはすごくストレスで」
義父にとっては“冗談”や“軽いスキンシップ”のつもりだったのかもしれません。しかし、明日香さんにとってそれはただただ恐怖でしかありませんでした。嫌だと思っても、はっきり拒絶することができず、波風を立てないようにと笑ってやり過ごす日々……。
そんな我慢する姿を、いちばん近くで見ていたのが4歳の娘・凛ちゃんだったそう。
◆4歳の娘が、“じいじ”をベランダに閉め出した
ある日、義父が自宅のテラスで洗濯物を取り込んでいた時、思いもよらない出来事が起きました。室内で遊んでいた凛ちゃんが、ベランダの鍵を内側から閉めてしまい、義父が閉め出されてしまったのです。
「30分ほどで私が気づいたので、義父は身体が冷えたとブーブー言ってはいたものの、体調を崩してはいませんでした。でも凛に『じいじにごめんなさいは？』と言っても、頑なに謝らなかったんですよね」
幸いにも今回は短時間で気づけましたが、季節や服装、体調次第では、低体温症などの危険もあり、本来なら決して起きてはいけない事態です。結果論として無事だっただけで、凛ちゃんが取った行動は非常に危ういものでした。
◆娘に理由を聞くと、衝撃の事実が判明
絶対に謝ろうとしない凛ちゃんの態度が、どうしても気になった明日香さん。義父が帰った後で娘と2人きりでゆっくり話をする時間を取りました。すると凛ちゃんは、ぽつりぽつりと胸の内を打ち明け始めたのです。
「義父が来るたびに私が苦しそうな顔をしていることや、娘自身も義父に何度もチューをされそうになり、嫌だと泣いてしまったことなどを、4歳の言葉で話してくれたんですよ」
血縁関係があっても、子どもが嫌がるキスを無理にしようとする行為は決して許されるものではありません。口と口の接触は虫歯菌がうつるリスクもありますが、それ以前に、本人の意思を無視したスキンシップは立派な虐待にあたります。凛ちゃんはまだ4歳ながらも「これは嫌なことだ」と必死に感じ取り、恐怖を抱えていたのです。
さらに凛ちゃんには「ママを守りたい」という気持ちが働き、ママが辛そうにしている原因はじいじに違いないので、これ以上近づけないようにするためわざと鍵を閉めた……。それが、幼いなりに考え抜いた結果のようでした。
◆明日香さんが取った、娘を守る行動とは？
「本当に可哀想なことをしてしまったと後悔しましたね。私の知らないところで娘まで嫌な思いをしていて、さらに母親を守ろうとして義父を閉め出して退治しようとしたなんて……。もう絶対に、凛に義父を会わせたくないと思いました」
義父を閉め出すという行動自体は危険でしたが、そこまで思い詰めなければならなかった凛ちゃんの心情を思うと、明日香さんは自分を責めずにはいられませんでした。
「本来、こんなに小さな子どもが守る側になる必要などないはずで、大人が守ってあげなければならなかった……その事実が胸に重くのしかかりました」
「その日の夜、私はこれまで胸に溜め込んできた義父の言動や凛の告白を、すべて夫に打ち明けました。最初は信じられない様子だった夫も、娘の『ママを守りたかった』という思いを聞いた瞬間に顔色を変え、『もっと早く気づくべきだった』と悔やんでいました」
そうして夫は、家族を守るための決断を下しました。
「義父の生活圏から離れ、凛を二度と同じ恐怖にさらさないために、引っ越すことにしたんです。義父は『勝手に俺を悪者にしやがって』と怒っていましたが、もう知りません」と微笑む明日香さんなのでした。
＜文・イラスト／鈴木詩子＞
【鈴木詩子】
漫画家。『アックス』や奥様向け実話漫画誌を中心に活動中。好きなプロレスラーは棚橋弘至。著書『女ヒエラルキー底辺少女』（青林工藝舎）が映画化。Twitter：@skippop
今回は、我慢の日々を重ねてきた母親と、4歳の娘が取ったある行動から始まったエピソードをご紹介しましょう。
◆お尻を触ろうとしてくる義父にうんざり
酒井明日香さん（仮名・35歳）は、近所に住む義父が訪ねてくるたびに、心ない嫌味や不快な言動を受け、長い間ひとりで悩みを抱え込んでいました。
義父にとっては“冗談”や“軽いスキンシップ”のつもりだったのかもしれません。しかし、明日香さんにとってそれはただただ恐怖でしかありませんでした。嫌だと思っても、はっきり拒絶することができず、波風を立てないようにと笑ってやり過ごす日々……。
そんな我慢する姿を、いちばん近くで見ていたのが4歳の娘・凛ちゃんだったそう。
◆4歳の娘が、“じいじ”をベランダに閉め出した
ある日、義父が自宅のテラスで洗濯物を取り込んでいた時、思いもよらない出来事が起きました。室内で遊んでいた凛ちゃんが、ベランダの鍵を内側から閉めてしまい、義父が閉め出されてしまったのです。
「30分ほどで私が気づいたので、義父は身体が冷えたとブーブー言ってはいたものの、体調を崩してはいませんでした。でも凛に『じいじにごめんなさいは？』と言っても、頑なに謝らなかったんですよね」
幸いにも今回は短時間で気づけましたが、季節や服装、体調次第では、低体温症などの危険もあり、本来なら決して起きてはいけない事態です。結果論として無事だっただけで、凛ちゃんが取った行動は非常に危ういものでした。
◆娘に理由を聞くと、衝撃の事実が判明
絶対に謝ろうとしない凛ちゃんの態度が、どうしても気になった明日香さん。義父が帰った後で娘と2人きりでゆっくり話をする時間を取りました。すると凛ちゃんは、ぽつりぽつりと胸の内を打ち明け始めたのです。
「義父が来るたびに私が苦しそうな顔をしていることや、娘自身も義父に何度もチューをされそうになり、嫌だと泣いてしまったことなどを、4歳の言葉で話してくれたんですよ」
血縁関係があっても、子どもが嫌がるキスを無理にしようとする行為は決して許されるものではありません。口と口の接触は虫歯菌がうつるリスクもありますが、それ以前に、本人の意思を無視したスキンシップは立派な虐待にあたります。凛ちゃんはまだ4歳ながらも「これは嫌なことだ」と必死に感じ取り、恐怖を抱えていたのです。
さらに凛ちゃんには「ママを守りたい」という気持ちが働き、ママが辛そうにしている原因はじいじに違いないので、これ以上近づけないようにするためわざと鍵を閉めた……。それが、幼いなりに考え抜いた結果のようでした。
◆明日香さんが取った、娘を守る行動とは？
「本当に可哀想なことをしてしまったと後悔しましたね。私の知らないところで娘まで嫌な思いをしていて、さらに母親を守ろうとして義父を閉め出して退治しようとしたなんて……。もう絶対に、凛に義父を会わせたくないと思いました」
義父を閉め出すという行動自体は危険でしたが、そこまで思い詰めなければならなかった凛ちゃんの心情を思うと、明日香さんは自分を責めずにはいられませんでした。
「本来、こんなに小さな子どもが守る側になる必要などないはずで、大人が守ってあげなければならなかった……その事実が胸に重くのしかかりました」
「その日の夜、私はこれまで胸に溜め込んできた義父の言動や凛の告白を、すべて夫に打ち明けました。最初は信じられない様子だった夫も、娘の『ママを守りたかった』という思いを聞いた瞬間に顔色を変え、『もっと早く気づくべきだった』と悔やんでいました」
そうして夫は、家族を守るための決断を下しました。
「義父の生活圏から離れ、凛を二度と同じ恐怖にさらさないために、引っ越すことにしたんです。義父は『勝手に俺を悪者にしやがって』と怒っていましたが、もう知りません」と微笑む明日香さんなのでした。
＜文・イラスト／鈴木詩子＞
【鈴木詩子】
漫画家。『アックス』や奥様向け実話漫画誌を中心に活動中。好きなプロレスラーは棚橋弘至。著書『女ヒエラルキー底辺少女』（青林工藝舎）が映画化。Twitter：@skippop