「協力をしているつもり」が負の連鎖を生む？...人類の歴史で繰り返される「共有資源」をめぐる争い

遠い地域の文化がなぜ似ているのか、これは人類学における究極の謎の一つである。百年以上にわたり、文化人類学者たちは諸地域の文化を記述し、それらの間に構造的なパターンを見出してきた。筆者は、よく似た文化が生まれるのは、人間が社会を作る限りにおいていつでも成り立つ、「文化を生む仕組み」があるからだと考える。本連載では、数理モデルのシミュレーションによって、人間文化に普遍的な構造を生む仕組みを探究する普遍人類学の試みを紹介する。

ほとんどは「協力」と「非協力」の中間にある

どうすれば人は協力できるのか？ つまり、どういう状況ならば、他人が大きな利益を得るために、人は小さな負担を負うようになれるのか？ この問題には、哲学・経済学・物理学など様々な分野の学者たちが挑んできた。

ゲーム理論によれば答えは単純だ。協力的な人にのみ協力をすればよい。そうすれば、非協力的な人は協力を得られずに立ち去るか改心し、人々は皆協力するようになる。

例えば、二人の囚人がそれぞれ協力する（黙秘）か、裏切る（自白）かの選択を迫られる状況を想定した「囚人のジレンマゲーム」であれば、（それまでのゲームで）協力する相手には協力を、裏切る相手には裏切りを返すようにすればよい。（詳しくは前回の記事を参照。）

これを現実に当てはめるとどうなるだろうか？ まず、自分の利益よりも他人の利益を優先するような人は協力的な人と言えるだろう。そんな人を見たら、惜しまず手助けをしたほうが良い。その人はきっと恩を返してくれるし、あなたの良い行いが噂になって、皆もあなたに協力するようになるだろう。

逆に、自分の利益のためなら周りがどれだけ犠牲になっても構わないというような人は非協力的とみなすことができる。そんな人とはさっさと関係を断ち切るほうが良い。悪人への手助けを拒んだからといってあなたの評判は下がらない。

ここまでは簡単な話だが、問題はこの中間である。多くの人は、他人の利益よりは自分の利益を優先するけれど、自分の利益のために周りの人に迷惑をかけるのは気が引ける「そこそこのお人好し」なのではないだろうか？

今回は、人々の間で「何が協力か」の合意が取れていないと悲劇が起きる可能性があるということを、水資源の管理を例に紹介していく。

「協力しているつもり」が負の連鎖を生む

協力とも非協力とも言い切れない行動によって何が起きるのか？例えば、次のような不幸なシナリオが考えられる。

AさんとBさんは会社の同僚だ。二人が働くオフィスの共用スペースにあるお菓子は誰でも食べてよいことになっている。ある日そこには6つのお菓子があって、Aさんは先にそれを見つけて4つ食べた。Aさんはそこそこのお人好しだったので、早い者勝ちとは思ったけれど、独り占めするのは気が引けるのでいくらか残してあげたのだ。一方のBさんは後で残った2つを食べた。その時、Bさんはオフィスには二人いるのだから半分にするのが当然なのに、4つも食べるAさんは悪いやつだと感じた。

翌週、お菓子を見つけたBさんはそれを独り占めしてしまう。というのも、BさんはAさんを悪いやつだと思っていて、悪者のためにお菓子を残しておく必要はないと考えたのだ。その行動を見たAさんはBさんを悪いやつだと思うようになり、それ以降その会社では最初にお菓子を見つけた人が総取りするようになってしまった。

このシナリオをもう少し抽象的に言い換えると、こうだ。Aさんははじめ「Aさんの基準での協力」をしたが、それはBさんにとっては非協力な行いだった。非協力には非協力を返すのが合理的なので、Bさんは非協力をする。それを見たAさんも、それ以降は協力しなくなった。

つまり「何が協力か」という基準が定まっていないと、一方が協力をしているつもりでも他方に伝わらず負の連鎖が起きてしまいかねない。取り合うものがお菓子ならば笑い話ですむが、これが生活用水や食糧になると話は別だ。そして人類の歴史上、この種の問題はいろいろな地域で繰り返し発生してきた。

資源の共有は常に「協力」を必要とする

海・山・川などの資源は、共用スペースのお菓子のように、皆で分け合う必要がある。分け合うのが土地であれば、それをいくつかのブロックに分けて、人々に割り当てることができる。自分のブロックで何をしようが、基本的にはその人の勝手だ。

しかし、海や川の資源は分割して私有できない。海をいくつかのブロックに分けて、自分のブロックの中では好きに魚を捕っていいとしたらどうだろう？人間の側では、海をブロックに分けているつもりでも、魚はそれを気にしないので、誰かが自分のブロックで魚を大量に捕ると、よそのブロックから魚が流れ込み、結果として他の人のものだったはずの資源まで利用できてしまう。

このような共有資源の利用はまさに「協力」を必要とする課題で、人類はほとんどいつでもどこでもこの問題に悩まされてきた。持続可能な形で資源を利用するためには、皆が目先の利益を我慢（＝コストを負担）して、資源をある程度豊かな状態に維持（＝他者に利益を提供）しなければならない。

それでは、どのような行動が協力とみなせるのだろうか。もちろん、一度に全ての資源を取り尽くすのは間違いなく非協力だし、逆に資源を全く利用しないことは協力とみなして良いだろう。現実的な問題は、生きていくためには資源を使う必要があり、「どの程度までの利用は許されて、どこからが許せないか」という線引きをしなければならない点にある。

しかもその線引きは共有されていなければならない。皆が、自分流の線引きをするだけでは、「自分的にはOK」な行動が、「他の人からすればNG」になってしまうこともありうる。そうなると、先ほどのお菓子の例のように、行き着く先は早い者勝ちの争奪戦だ。資源は使い尽くされ、山は禿山になり、海に魚はいなくなり、川は干上がってしまう。

巧妙に制度を設計して「協力」を実現した事例

歴史上、人類はそれぞれの地域で、長年にわたる試行錯誤の末、「何が協力か」という基準を定め、違反者を罰する規則を作ってきた。経済学では、このような規則のことを制度という。2009年に女性初のノーベル経済学賞受賞者となったエリノア・オストロムは『コモンズのガバナンス』の中で、歴史上の制度の事例と、それらに共通する成功する制度の仕組みを論じている。

まずはフィリピンの水田のための灌漑設備を紹介しよう。灌漑設備ではふつう、上流の人が水を取りすぎて下流の人が水不足で困ってしまう。サンヘラと呼ばれるフィリピンの灌漑システムは少なくとも1600年代から続いているものだが、巧妙な設計でこの困難を回避している。

ある区画に5世帯の農家（1〜5）がいて、その一帯を管理する協同組合があるとしよう。サンヘラでは例えば、水路の周りに16個の区画を作る。そして各区画を上流から、12345、12345、12345、組合役員、の順に割り当てる。つまり、各世帯は上流、中流、下流に一つずつ農地を持ち、役員は最下流に農地を一つ持つ。

ここでの協力の基準は簡単で、下流まで十分に水が届く範囲での利用が協力である。この設計が上手いのは、協力のインセンティブが自然に備わっていることだ。上流で水を取りすぎてしまうと、下流の自分の農地で水不足になってしまう。そのため、農家は自分自身の利益のために協力することができる。

それでも、農家どうしが争って裏切りが生じてしまうかもしれない。そのときに効いてくるのが最下流に役員の農地があることだ。もし役員の土地まで水が届かなかったら、誰かが裏切っていることになる。すると役員は自分自身の利益のために、裏切り者を探して罰するだろう。その結果、農家は協力し、水はすべての土地に行き渡る。

一方で、うまくいかない例もある。スリランカでは紀元前から12世紀まで機能していた灌漑システムがあった。その後、19世紀にイギリスが投資をして、用水路を復旧した。スリランカは独立後もこのシステムに莫大な投資を続けた。しかし、そこで実際に生産された米の量は、水量から計算されるものに遠く及ばなかった。

その理由は単純で、水の取りすぎであった。計算上では、農家が米の生産に必要最低限の水を使うと考えていたのだが、先ほどのサンヘラのような仕組みがなかったので、上流の農家が水を取りすぎて、下流の農家が使えないというような事態が起きていたのまけに、政府は効率的な灌漑設備の設計には注意を払ったが、ルールを設計することを軽視したのでなかなか事態は改善しなかった。

事態を変えたのは、スリランカの農業研究・訓練研修所とコーネル大学のチームによる取り組みである。彼らは現地の農家出身の大卒者を調整員として雇用し、それぞれの農地に割り当てた。彼らは農家と定期的に会合し、彼らの事情と不満を聞いた。そして、灌漑システムの設計に農家の声を取り入れ、順番に水を使うシステムを整備することに成功した。

つまり、はじめは協力の基準を設定し、裏切り者を罰する仕組みが欠けていたので、皆が早い者勝ちで水を取り合うことになってしまった。そこに、調整員が入ったことで、何が協力かについての合意が得られ、裏切り者を見つけて行動を改めさせることができるようになったのだ。

成功する制度の共通点とは

これらの制度は一朝一夕にはできない複雑なものである。しかし、時間をかけただけあってよくできていて、皆が協力的に資源を利用することを可能にする。

近代化が進むと、伝統的な制度は時代遅れなのではないか？と考えられるようになった。中央政府がより「合理的」に見える制度を提案して、それを住民に押し付けることがあった。しかし、地域の条件や利用者の声を無視したシステムは、スリランカの初期の例のように失敗することもしばしばであった。

オストロムによれば、成功する制度は、利用する権利を持つ人を明確にし、彼らの声や地域的な条件と調和したルールを持ち、適正な監視システムを持つなどの点で共通している。つまり、当事者どうしが話し合って、「何が協力か」について合意を得ることが重要だということだ。

そうしたルール自体がどう生まれるかを考えたければ、人々が協力／裏切りのどちらを選ぶかという一般的なゲーム理論の枠組みを超えなければならない。資源を利用する人々の間で、協力と非協力の基準が自発的に生み出される過程を知る必要がある。これを扱うために普遍人類学は「進化力学系ゲーム理論」を提案する。これについては次回詳しく紹介していく。

【前の記事を読む】『人間が協力する理由を「ゲーム理論」で紐解く…「囚人のジレンマゲーム」コンテストで優勝した意外な行動戦略』

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