◇ナ・リーグ カブス0−6ドジャース（2026年4月26日 ロサンゼルス）

カブスの今永昇太投手（32）がドジャース戦に先発し6回途中5失点で今季2敗目（2勝）を喫した。

「日本人対決」となった大谷翔平との対戦にも2打数2安打、1四球と苦しみ、「間違いなく失投を逃さない素晴らしいバッターだと思いました」と敬意を表した。

5失点は今季自己ワースト。「投げる哲学者」と呼ばれる左腕は試合後報道陣に対応し、内容を「長打を打たれたくない意識で厳しいところに投げようとした結果、カウントを悪くした」と振り返ったが、その受け答えは堂々としていた。

その理由を「今春に自身に心境の変化があった」ことだと明かし、「今年（メジャー）3年目で、今は日本人と思うことを止めようと。中4日でいけ、と言われることが当たり前にならないといけない。日本人、アメリカ人とわけるのではなく、自分はメジャーリーガーなんだと堂々することに決めているので」と力説した。

そのため、ノックアウトされても「今までは落ち込んでバスに乗り込むこともあったけど、今は次に向かいたい」と意を決し前を向いた。そこには、「投げる哲学者」が胸に刻んだ厳しい世界を生き抜くための「マインドコントロール力」がはっきりと表れていた。