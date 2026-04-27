「ドジャース６−０カブス」（２６日、ロサンゼルス）

先発の今永昇太投手は６回途中６安打５失点で降板。今季２敗目となった。

３打席対戦して２安打１四球だった大谷との対戦については「これまでの対戦も紙一重のような戦いはたくさんありましたし、ホームランにならなくて良かったとか、セカンドゴロのシーンもありましたし。勝負は紙一重なので、その紙一重を拾えるようにしたいなと思います。間違いなく失投を逃さない素晴らしいバッターだなと思いました」と振り返った。

初回は今季初対戦となった大谷への四球から崩れた。フルカウントから外角直球を見極められて歩かせると、１死後に二盗を許した。さらに捕手の悪送球が絡んで大谷に三塁へ進まれ、パヘスの右犠飛で先制点を奪われた。

２死二、三塁からはロハスの左越え適時二塁打で２点を追加されて３−０とされた。

二回以降は立ち直ったが六回に先頭のパヘスに二塁打を許し、続くタッカーに今季ワースト１試合３球目の四球を与えてしまう。１死二、三塁からラッシングに右前打を許したところで降板。４試合連続のクオリティースタートとはならなかった。

ドジャース打線に対しては「気を遣わないといけない打者がたくさんいますし。きのうは下位打線がつながってビッグイニングをつくっていたので。次対戦する時までに改善したいですね」とリベンジを誓った。