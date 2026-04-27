今週の12星座占い「天秤座（てんびん座）」全体運・開運アドバイス【2026年4月27日（月）〜5月3日（日・祝）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年4月27日（月）〜5月3日（日・祝）「天秤座（てんびん座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【天秤座（てんびん座）】
今週は、物事をじっくり考えられるタイミング。気になっていたことや将来への不安など、いろんな視点から分析してみるといいかも。あなたと同じ感覚や価値観を持っている人と、じっくり語り合うのも◎ 恋愛面は、相手の様子や発言に疑問を感じても、気にしすぎないようにしましょう。あなたがリードして、その場の雰囲気をつくっていくとうまくいきそう。
★ワンポイントアドバイス★
買い物の必要がなくても、散財したくなるときは気をつけて。疲れがたまっていることもあるので、ゆっくり休みましょう。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
【天秤座（てんびん座）】
今週は、物事をじっくり考えられるタイミング。気になっていたことや将来への不安など、いろんな視点から分析してみるといいかも。あなたと同じ感覚や価値観を持っている人と、じっくり語り合うのも◎ 恋愛面は、相手の様子や発言に疑問を感じても、気にしすぎないようにしましょう。あなたがリードして、その場の雰囲気をつくっていくとうまくいきそう。
買い物の必要がなくても、散財したくなるときは気をつけて。疲れがたまっていることもあるので、ゆっくり休みましょう。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/