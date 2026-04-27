明日の『風、薫る』“直美”上坂樹里、ナイチンゲールの著書の翻訳作業を進める
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第5週「集いし者たち」（第22回）が4月28日に放送される。
【写真】生田絵梨花演じる養成所一期生・玉田多江『風、薫る』第22回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第22回あらすじ
学校生活が始まるが、看護の先生はまだスコットランドから到着しない。その代わり「ナイチンゲールの著書を理解するまで読むように」と書かれた先生からの手紙と洋書が先に届く。
英語の得意な直美と多江（生田絵梨花）が中心となって2班に分かれて翻訳作業を進める…。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
【写真】生田絵梨花演じる養成所一期生・玉田多江『風、薫る』第22回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第22回あらすじ
学校生活が始まるが、看護の先生はまだスコットランドから到着しない。その代わり「ナイチンゲールの著書を理解するまで読むように」と書かれた先生からの手紙と洋書が先に届く。
英語の得意な直美と多江（生田絵梨花）が中心となって2班に分かれて翻訳作業を進める…。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。