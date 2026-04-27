ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「全部あちらの家系のせいね？」義母の悪意ある発言に唖然…事あるご… 「全部あちらの家系のせいね？」義母の悪意ある発言に唖然…事あるごとに私の遺伝子のせいって言いたいの!? 「全部あちらの家系のせいね？」義母の悪意ある発言に唖然…事あるごとに私の遺伝子のせいって言いたいの!? 2026年4月27日 8時5分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 顔がかわいいのは“うちの遺伝”のおかげ。毛が濃いのは“あっちの遺伝”のせい…。両家その場にいる状況でよく言えますよね。なんでここまで家系にこだわるのかーー。呆れちゃいます。グッとこらえて付き合っていたある日、とうとう我慢できないできごとが…!?>>【まんが】何でも嫁のせいですか？(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】何でも嫁のせいですか？ 同窓会で公開処刑！「今ごろ旦那は…」略奪妻に突きつけられた現実が残酷すぎた【アンティークドールの面の下 Vol.34】 「なにこれ…」妊娠中の妻が見つけた夫の秘密…夫を問い詰めると見たことのない態度に…!?