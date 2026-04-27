顔がかわいいのは“うちの遺伝”のおかげ。毛が濃いのは“あっちの遺伝”のせい…。

両家その場にいる状況でよく言えますよね。

なんでここまで家系にこだわるのかーー。呆れちゃいます。

グッとこらえて付き合っていたある日、とうとう我慢できないできごとが…!?

>>【まんが】何でも嫁のせいですか？

(ウーマンエキサイト編集部)