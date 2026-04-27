大ヒット映画29作品が鑑賞無料！渋谷ストリーム前で屋外シネマイベント開催《4月28日から》

2026年4月28日から5月10日までの期間、渋谷ストリーム前 稲荷橋広場・大階段 特設会場では、「SHIBUYA STREAM THEATER WEEK 2026」が開催されます。

最新作から懐かしの作品まで...

初夏の風を感じる開放的な空間で映画を鑑賞できる、入場・鑑賞無料のイベントです。

会場では近年の大ヒット作品に懐かしい名作、知る人ぞ知る傑作など、13日間で29作品が上演されます。

大ヒットミュージカル「ウィキッド ふたりの魔女」や第98回アカデミー賞で4部門を受賞した「罪人たち」、脚本家・坂元裕二氏の最新作「片思い世界」など、超豪華ラインアップです。

5月4日はホラーday、5月5日はこどもdayとして、テーマに特化した作品を上演。

芝生でゆったり寝転んだり、渋谷ストリームで購入したグルメとともに楽しんだり、自分に合った鑑賞スタイルで楽しめます。

なお、鑑賞スペースに限りがあるため、入場制限を行う場合があります。

雨天荒天の場合は中止。最新情報は、渋谷ストリームの公式インスタグラムでチェックしてください。

※画像は公式サイトより。

（東京バーゲンマニア編集部）