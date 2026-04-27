アドテスト、東エレクなど半導体製造装置関連が高い、ＳＯＸ指数１８連騰で追い風強力◇

アドバンテスト<6857.T>、東京エレクトロン<8035.T>、レーザーテック<6920.T>、ディスコ<6146.T>など半導体製造装置関連が軒並み上昇。前週末の米国株市場では半導体銘柄で構成されるフィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ指数）が４％を超える大幅高で１８連騰を記録し、最高値更新が続いていることで、東京市場でもリスク許容度が高まった海外投資家の投資マネーが半導体セクターの主力銘柄に流れ込んでいる。きょう取引終了後にはアドテストの決算発表が予定されるほか、東エレクとレーザーテクが今週３０日に予定されており、これらの銘柄の決算内容に対する期待も大きい。アドテストは前週末に２万９０００円台半ばまで上値を伸ばし、ほぼ高値引けで史上最高値を更新しているだけに、更に青空圏を舞う展開となるのか、それともスピード警戒感からポジション調整の売りが優勢となるのかが注目される。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS