介護報酬が3年ごとに改定される理由とは？制度の仕組みや利用者への影響を解説

「介護報酬とはどのような制度なのか」「なぜ3年ごとに改定されるのか」と疑問に感じている方も多いのではないでしょうか。

介護報酬は、介護サービスを提供する事業所に支払われる報酬の基準であり、利用者の自己負担額やサービス内容にも関わる重要な制度です。そのため、制度の仕組みや改定の背景を知っておくことで、介護サービスをより理解しやすくなります。

本記事では、介護報酬について次のポイントを中心に解説します。

介護報酬の基本的な仕組み

介護報酬が3年ごとに改定される理由

改定が利用者や介護サービスに与える影響

介護報酬の制度や3年周期で行われる改定の背景を理解することで、介護サービスの仕組みや利用時のポイントをより把握しやすくなります。ぜひ最後までお読みください。

監修医師：

高山 哲朗（かなまち慈優クリニック）

介護報酬の基礎知識

【経歴】理事長 高山 哲朗平成14年慶應義塾大学卒業慶應義塾大学病院、北里研究所病院、埼玉社会保険病院等を経て、平成29年 かなまち慈優クリニック院長【所属協会・資格】医学博士日本内科学会総合内科専門医日本消化器病学会専門医日本消化器内視鏡学会専門医日本医師会認定産業医東海大学医学部客員准教授予測医学研究所所長

介護報酬とはどのような制度ですか？

介護報酬とは、介護保険制度に基づいて、介護サービス事業者（施設やホームヘルパー事業所など）がサービスを提供した対価として、受け取る報酬のことです。訪問介護やデイサービス、介護施設でのケアなど、サービスの種類や内容ごとに単位数が定められており、その単位数は国（厚生労働大臣）が定めています。

実際の費用は、この単位数に地域区分などに応じた単価を掛け合わせて計算されます。1単位は原則として10円ですが、地域によっては約10円～11.40円程度の幅があります。利用者や家族が支払う介護サービスの費用は、この仕組みをもとに算出され、原則として費用の1～3割を自己負担する仕組みです。

介護報酬は、介護現場の状況や高齢化の進行、介護人材の確保などを踏まえ、おおむね3年ごとに見直しが行われます。改定によってサービスの評価や報酬額が変わると、事業所の運営体制や提供されるサービス内容にも影響する場合があります。

利用料金やサービス内容に関わる制度であるため、基本的な仕組みを理解しておくと安心につながるでしょう。

介護報酬はどのように請求・支払われる仕組みですか？

介護報酬は、介護サービスを提供した事業者が国民健康保険団体連合会（国保連合会・国保連）を通じて請求し、支払われる仕組みになっています。介護報酬の請求と支払いは、主に次の流れで行われます。

【介護報酬の請求と支払いの流れ】

●事業者が利用者ごとのサービス内容や提供回数、加算などをまとめ、国民健康保険団体連合会へ請求データを提出する

●国民健康保険団体連合会が請求内容を審査し、算定条件を満たしているかなどを確認する

●問題がなければ、介護保険から保険給付分が事業者へ支払われる

一方、利用者はサービス費用のうち自己負担分（原則1～3割）を事業所へ支払います。こうした請求と審査、支払いの手続きは毎月行われ、介護保険から給付が行われる仕組みとなっています。

介護報酬と利用者が支払う介護費用にはどのような関係がありますか？

介護保険サービスの費用は、国が定めている介護報酬を基準として計算されます。サービスの種類ごとに定められた単位数をもとに費用が算出され、その費用を利用者と介護保険（市区町村）で分担して支払う仕組みになっています。

利用者は原則としてサービス費用の1割を自己負担し、残りの9割は介護保険から給付されます。なお、本人の所得や世帯の収入状況によっては、自己負担割合が2割または3割になる場合もあります。

介護報酬の改定が3年ごとに行われる理由

なぜ介護報酬の改定は3年ごとに実施されるのですか？

介護報酬は、制度の運営状況や社会環境の変化を踏まえて見直す必要があるため、原則として3年ごとに改定されています。

介護保険制度は2000年に開始されましたが、制度開始当初から定期的な見直しを前提として運用されています。長期間変更しない場合、現場の実態や人件費、サービス提供体制とのズレが生じる可能性があるためです。

3年という期間は、制度の効果を検証しながら必要な調整を行うための目安として設定されていると考えられています。

高齢化の進展と介護報酬改定はどのように関係していますか？

日本では高齢化の進展に伴い、介護を必要とする方の数も増えています。このような人口構造の変化は、介護サービスの需要や提供体制に影響を与える可能性があります。そのため、介護報酬の改定では、高齢化の進展によって生じる課題を踏まえた見直しが行われます。

例えば、在宅介護の支援体制を強化したり、認知症ケアに関する取り組みを評価したりする仕組みが検討されることがあります。社会の高齢化が進むほど介護制度への負担も増えるため、制度の持続性とサービスの提供体制の両方を考慮した調整が行われています。

介護サービスの質の維持・向上と改定はどのように関係していますか？

介護報酬の改定は、介護サービスの質を維持・向上させるための制度的な仕組みの一つです。改定では報酬額の調整だけでなく、どのようなケアや体制を評価するのかが見直されます。

例えば、専門職の連携による支援体制、リハビリテーションの実施、認知症への対応など、利用者の状態に応じたケアを行う取り組みは加算として評価される仕組みが設けられています。

このように、一定の取り組みを行う事業所が制度上評価されることで、事業所がサービス体制の整備やケアの改善に取り組みやすくなります。その結果、現場での支援体制が整えられ、利用者が状況に応じた介護サービスを受けやすくなることが期待されています。

改定の内容はどこで確認できますか？

介護報酬の改定内容は、主に厚生労働省の公式ホームページで確認でき、改定の概要や報酬単位、算定条件などをまとめた資料が公開されています。

また、改定に関する議論は社会保障審議会の介護給付費分科会で行われており、その会議資料や議事録も公開されています。これらの資料を見ることで、改定の背景や制度の方向性を確認できます。

さらに、自治体のホームページや地域包括支援センター、ケアマネジャーからの説明などでも改定内容を知ることができます。制度の変更がサービス利用に影響する場合もあるため、新しい情報を確認しておくとよいでしょう。

参照：『令和６年度介護報酬改定について』（厚生労働省）

介護報酬の改定で考えられる利用者への影響

介護報酬の改定によって利用者の自己負担額は変わりますか？

介護報酬の改定が行われると、利用者が支払う介護サービス費用に影響が出る可能性があります。介護保険サービスの料金は、厚生労働大臣が定める介護報酬の単価を基準に算出され、その費用の一部を利用者が負担する仕組みです。利用者負担は原則として1割ですが、所得状況に応じて2割または3割となる場合があります。

そのため、報酬単価が見直されると、同じサービスを利用していても支払額が増減する場合があります。ただし、改定の内容はサービスの種類や加算の仕組みによって異なるため、すべての利用者の費用が大きく変わるとは限りません。

実際の負担額は利用状況や所得区分によって変わるため、改定後はケアマネジャーや事業所に確認するとよいでしょう。

介護サービスの内容や利用方法に影響はありますか？

介護報酬の改定は、料金だけでなく介護サービスの提供方法にも影響を及ぼす可能性があります。国は改定を通じて、介護人材の確保やサービスの質の向上、地域で生活を続けられる体制づくりなどを目指しています。

そのため、新しい加算が設けられたり、一定のケアの取り組みが評価されやすくなる場合があります。例えば、リハビリテーションの充実、認知症ケアの強化、多職種連携による支援などが評価されるケースがあります。このような制度変更により、事業所が提供するサービス内容やケアプランの構成が見直されることも考えられます。

介護施設や事業所にはどのような変化がありますか？

介護報酬の改定により、介護施設や事業所の運営やサービス体制に変化が生じることがあります。報酬の評価項目が見直されると、事業所は制度に対応するため、職員配置や業務の進め方、サービス提供体制を調整する場合があります。

例えば、職員の処遇改善を目的とした加算の見直しにより、賃金改善や人材確保に向けた取り組みが進められるケースも見られます。また、ICT機器の活用や多職種連携による支援体制など、生産性向上につながる体制整備が評価されることもあります。

こうした制度変更に合わせて、事業所ではサービス内容やケアの進め方、運営体制の見直しが行われる場合があります。改定は事業所の経営や人材確保にも関わるため、現場の取り組みに一定の影響を与える制度といえるでしょう。

編集部まとめ

ここまで、介護報酬が3年ごとに改定される理由についてお伝えしてきました。要点をまとめると、以下のとおりです。

介護報酬とは、介護サービスを提供した事業者に支払われる報酬の基準であり、サービスの種類ごとに単位数が定められている

介護報酬は、高齢化の進展や介護人材の確保、サービス体制の見直しなどを踏まえ、制度の持続性や現場の実態に合わせておおむね3年ごとに改定されている

改定によって報酬の評価や加算の仕組みが見直されることで、利用者の自己負担額や介護サービスの内容、事業所の運営体制に影響が出る場合がある

介護報酬は、介護サービスの質を維持しながら制度を継続していくために重要な仕組みです。介護報酬が3年ごとに改定される理由や制度の仕組みを理解しておくことで、介護サービスの利用や情報収集の際にも役立つでしょう。

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

参考文献

介護報酬について｜厚生労働省

介護保険の介護報酬とは｜健康長寿ネット（公益財団法人 長寿科学振興財団）

令和６年度介護報酬改定に関する審議報告の概要｜公益社団法人 東京都医師会

介護サービスの質の評価のあり方に係る検討に向けた事業報告書｜一般財団法人 日本公衆衛生協会

令和６年度介護報酬改定について｜厚生労働省

介護保険制度の概要｜厚生労働省