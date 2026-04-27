『左腕のしびれ』は『心筋梗塞』のサイン？ 危険な症状の見分け方とは

「左腕がしびれる」と聞いたとき、心筋梗塞を思い浮かべる方はどのくらいいるでしょうか？

心臓と左腕は同じ神経経路を共有しているため、心臓の異常が左腕のしびれとして感じられることがあります。これを「放散痛（ほうさんつう）」と呼びます。左腕のしびれが心臓のサインである可能性や、胸の症状と重なる場合の危険度について詳しく説明します。

監修医師：

本多 洋介（Myクリニック本多内科医院）

群馬大学医学部卒業。その後、伊勢崎市民病院、群馬県立心臓血管センター、済生会横浜市東部病院で循環器内科医として経験を積む。現在は「Myクリニック本多内科医院」院長。日本内科学会総合内科専門医、日本循環器学会専門医、日本心血管インターベンション治療学会専門医。

心筋梗塞と左腕のしびれ｜なぜ腕に症状が出るのか

心筋梗塞の症状として「左腕がしびれる」と聞いたことがある方も多いでしょう。しかし、なぜ心臓の異常が腕の感覚に影響するのか、仕組みをきちんと理解している方は少ないかもしれません。

放散痛のメカニズムをわかりやすく解説

左腕のしびれは、「放散痛（ほうさんつう）」と呼ばれる現象によって生じます。心臓と左腕は、同じ脊髄（せきずい）の神経経路を共有している部分があります。そのため、心臓に異常が起きたとき、脳がその痛みの発信源を「左腕」と誤認し、腕にしびれや痛みを感じることがあります。

この現象はちょうど、遠く離れた部屋で鳴っている警報を、別の部屋から鳴っていると聞き間違えてしまうような状態に似ています。実際に問題が起きている場所（心臓）とは異なる場所（左腕）に症状が出るため、心臓の異常に気づきにくくなる要因にもなります。

左腕だけでなく、左肩・左顎・左側の首・背中など、左半身を中心に広範囲でしびれや痛みが感じられる場合は、心臓由来の症状である可能性を念頭に置く必要があります。

左腕のしびれ＋胸の症状がある場合の危険度

左腕のしびれ単独では、必ずしも心筋梗塞を意味するわけではありません。頸椎症（けいついしょう：首の骨の変形）や末梢神経障害（まっしょうしんけいしょうがい）など、整形外科的な原因によることも多くあります。

しかし、左腕のしびれに加えて「胸の圧迫感」「冷や汗」「強い息苦しさ」「吐き気」が重なっている場合は、心筋梗塞の可能性を強く疑う必要があります。これらの症状が複数重なるほど、緊急性が高いと判断されます。

特に、これまで感じたことのない強さのしびれや痛みが突然現れた場合は、自己判断せずに医療機関に連絡することが大切です。「左腕がしびれているだけだから」と軽く考えず、胸や全身の状態を合わせて確認する習慣を持っていただくとよいでしょう。

心筋梗塞と左腕のしびれ｜ほかの原因との見分け方

左腕のしびれが心筋梗塞によるものなのか、それとも別の原因によるものなのかを判断するためには、症状の性質をよく観察することが助けになります。

心臓由来のしびれに特徴的なパターン

心臓由来の左腕のしびれには、いくつかの特徴的なパターンがあります。まず、安静にしていても症状が続く点が挙げられます。整形外科的な原因による腕のしびれは、特定の姿勢をとったときや動かしたときに強くなる傾向がありますが、心臓由来の場合は姿勢や体位に関係なく現れることが多いです。

また、心臓由来のしびれは、胸や肩・顎・背中など複数の部位に同時に広がる傾向があります。一方、頸椎（首の骨）の問題による場合は、特定の指や手のひらなど、しびれの範囲がより限定的であることが多いです。

さらに、心臓由来の症状は発症が突然であることが多く、「何の前触れもなく始まった」と感じる方も多くいます。数時間以内に急激に悪化する場合もあるため、症状の変化を注意深く観察することが重要です。

整形外科的疾患との違いを確認するポイント

頸椎症や胸郭出口症候群（きょうかくでぐちしょうこうぐん）など、整形外科的な疾患でも左腕のしびれが生じることがあります。これらの疾患では、首を特定の方向に動かしたときや、腕を上げたときにしびれが強くなる傾向があります。

心筋梗塞との大きな違いは、胸の症状の有無です。整形外科的な原因の場合、胸の圧迫感や冷や汗、息苦しさなどを伴うことは一般的にありません。また、整形外科的疾患によるしびれは、慢性的にじわじわと悪化していくことが多く、ある日突然激しい症状が出るというよりは、徐々に症状が強くなるパターンをとります。

左腕のしびれに迷ったときは、まず「胸の症状を伴っているか」「突然現れた症状か」の2点を確認することが判断の手がかりになります。疑わしい場合は迷わず医療機関に相談することが大切です。

まとめ

心筋梗塞は、初期症状・前兆・左腕のしびれなど、さまざまなサインを通じて身体が発するSOSです。症状の背景にある仕組みを理解し、「いつもと違う」と感じたとき迷わず行動に移すことが命を守ることにつながります。本記事を参考に、気になる症状がある方はまず循環器内科や内科への受診をご検討ください。定期的な検査と日々の生活習慣の管理を通じて、心臓の健康を長く守り続けていただくことを願っています。

参考文献

国立循環器病研究センター「心筋梗塞 (Myocardial infarction: MI) とは」

国立循環器病研究センター「狭心症（Angina pectoris: AP）とは」

厚生労働省「狭心症・心筋梗塞などの心臓病（虚血性心疾患）」

日本生活習慣病予防協会「心筋梗塞」