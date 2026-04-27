今年のゴールデンウィークは、どんな予定を立てていますか？

もうすでに始まっている人もいるとか！？いつも通りお仕事！という人も、この番組を聞いて楽しく過ごして下さい♪

2週に渡って８人組ボーイズグループ『OCTPATH』が登場！

オーディション番組「PRODUCE101 JAPAN SEASON2」に出演した元練習生の中から結成されたボーイズグループ！

2021年11月に結成、2022年にシングル「IT'S A BOP」でメジャーデビューしました！

4月15日には９枚目となる最新シングル「Steppin'!!! / まっすぐなまま」をリリース。

6月からは『OCTPATH 2nd JAPAN TOUR 2026 - ICE CREAM- 』の開催も決定！

日本テレビでのレギュラー番組『OCTPATH魂』は、現在、HuluやLeminoで配信中です。

個性豊かなメンバー８人全員が2週に渡って登場！その個性を発揮してくれます！

今週は、メンバーから栗田航兵さん、古瀬直輝さん、小堀柊さん、高橋わたるさんが登場！

プロフィールや趣味、今ハマっていることなど伺います！メンバー同士の関係も分かりそう！？さらに、特技を披露してくれる人も、、、！？

ラジオならではの素顔にせまります！

〜ラインナップ〜

【月】OCTPATHってどんなグループ？

【火】栗田航兵さんを深掘り！

【水】古瀬直輝さんを深掘り！

【木】小堀柊さんを深掘り！

【金】高橋わたるさんを深掘り！

〜イベント概要〜

【タイトル】８人組ボーイズグループ『OCTPATH』

【最新情報】

4月15日に最新シングル「Steppin'!!! / まっすぐなまま」リリース。

6月から『OCTPATH 2nd JAPAN TOUR 2026 - ICE CREAM- 』を開催！

日本テレビでのレギュラー番組『OCTPATH魂』は、現在、HuluやLeminoで配信中！

【オフィシャルサイト】https://octpath-official.com