4/27〜5/1OA ８人組ボーイズグループ『OCTPATH』が2週に渡って全員登場！
今年のゴールデンウィークは、どんな予定を立てていますか？
もうすでに始まっている人もいるとか！？いつも通りお仕事！という人も、この番組を聞いて楽しく過ごして下さい♪
2週に渡って８人組ボーイズグループ『OCTPATH』が登場！
オーディション番組「PRODUCE101 JAPAN SEASON2」に出演した元練習生の中から結成されたボーイズグループ！
2021年11月に結成、2022年にシングル「IT'S A BOP」でメジャーデビューしました！
4月15日には９枚目となる最新シングル「Steppin'!!! / まっすぐなまま」をリリース。
6月からは『OCTPATH 2nd JAPAN TOUR 2026 - ICE CREAM- 』の開催も決定！
日本テレビでのレギュラー番組『OCTPATH魂』は、現在、HuluやLeminoで配信中です。
個性豊かなメンバー８人全員が2週に渡って登場！その個性を発揮してくれます！
今週は、メンバーから栗田航兵さん、古瀬直輝さん、小堀柊さん、高橋わたるさんが登場！
プロフィールや趣味、今ハマっていることなど伺います！メンバー同士の関係も分かりそう！？さらに、特技を披露してくれる人も、、、！？
ラジオならではの素顔にせまります！
〜ラインナップ〜
【月】OCTPATHってどんなグループ？
【火】栗田航兵さんを深掘り！
【水】古瀬直輝さんを深掘り！
【木】小堀柊さんを深掘り！
【金】高橋わたるさんを深掘り！
〜イベント概要〜
【タイトル】８人組ボーイズグループ『OCTPATH』
【最新情報】
4月15日に最新シングル「Steppin'!!! / まっすぐなまま」リリース。
6月から『OCTPATH 2nd JAPAN TOUR 2026 - ICE CREAM- 』を開催！
日本テレビでのレギュラー番組『OCTPATH魂』は、現在、HuluやLeminoで配信中！
【オフィシャルサイト】https://octpath-official.com