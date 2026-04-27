SKE48の元メンバーでタレントの三上悠亜（32）が27日までに自身のインスタグラムを更新。水色のノースリ“女神ワンピ”姿を披露した。

「可愛すぎるブルーの女神ワンピ」とつづり、水色のノースリーブのワンピース姿でさまざまなポーズを取っている写真をアップ。

「今回はなんと展示会限定カラーもご用意しました 去年発売して大人気だったこの女神ワンピのサックスブルーが展示会限定で登場 透明感出て可愛すぎる イエベにも似合うブルーカラー」などと紹介した。

ハッシュタグで@mistreass_officialと添えた。

この投稿にフォロワーらからは「この夏ブルーワンピ欲しいなって思ってたのでありがたいです」「本当に綺麗」「悠亜ちゃんワンピがお似合いで凄く素敵！」「美しい」「綺麗で素敵です」「お綺麗です」などの声が寄せられている。

三上は、タレント活動のほか、インフルエンサーやアパレルブランド「ミストレアス（MISTREASS）」のプロデューサーなど多方面で活躍中。愛知県出身で、身長1メートル59、血液型はA。