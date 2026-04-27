今回ご紹介するのは、YouTubeチャンネル『カトペン【猫ライフ】』に投稿された、赤ちゃんの存在が気になって仕方がない猫たちの様子です。投稿は記事執筆時点で4200回以上再生され、「そりゃ気になるよね～」「やっぱり開けるよねー笑」「堪らなく可愛い！」といったコメントが寄せられました。

【動画：赤ちゃんの存在に気付いた３匹のネコ→部屋に入ろうとして…想像以上に『一生懸命な光景』】

赤ちゃんが気になる猫たち

登場するのは、「ビター先輩」「シシマルくん」「大福ちゃん」です。この日、飼い主さんは無事に出産を終え、赤ちゃんとともに退院してきたばかりだったそう。猫たちは、家の中にいつもと違う気配を感じ取っていたのか、赤ちゃんのいる部屋の様子を見にきたんだとか。

少しだけ開けられたふすまのすき間から、順番にそっとのぞき込む姿は、初めて見る小さな家族が気になって仕方がない様子だったそうです。

なんとか入りたい大福ちゃん

3匹のなかでも特に赤ちゃんを気にしていたのは大福ちゃんだったそうで、狭いふすまのすき間から、なんとか部屋の中へ入ろうと一生懸命頑張っていたんだとか。

ふすまを開けようとしたり、前足から体をねじ込もうとしたりと挑戦してみるものの、さすがに狭すぎて入れなかったみたいです。しばらく奮闘したあと、諦めたのかその場を離れていってしまった大福ちゃん。

さすがビター先輩

その後やってきたのは、ビター先輩。大福ちゃんのように、ふすまを開けようと奮闘し始めたそうです。そして、大福ちゃんが開けられなかったふすまを、両方の前足でガッ！となんなく開けてしまったのだとか。ビター先輩、すごいパワーですね。

これには飼い主さんも、「流石だよなぁ～」と笑いながら感心してしまったそう。しかし、生まれたばかりの赤ちゃんにはまだ会わせられないと感じた飼い主さんにより、せっかく開けたふすまは再び閉められてしまったんだとか。

投稿には、「そりゃ気になるよね～」「やっぱり開けるよねー笑」「堪らなく可愛い！」「ビターパイセンさすがっすw」「ビター先輩惜しかったですね」など多くのコメントが寄せられています。

YouTubeチャンネル『カトペン【猫ライフ】』では、他にもビター先輩達の可愛い日常の姿を観ることができますよ。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「カトペン【猫ライフ】」さま

執筆：小泉柚乃

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。