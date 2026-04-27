女優の寺島しのぶが、フランス人の夫、ローラン・グナシア氏との結婚１９周年を報告した。

寺島は２７日までに、自身のインスタグラムを更新。「１９回目の結婚記念日」と記し、ローランさんと乾杯するショットをアップ。

「１９年前の日枝神社。晴れ男のローラン側の空は快晴。雨女だった私側の空は今にも降り出しそうな灰色でした。原美術館でガーデンパーティーだったため、母さんが空に向かってお祈りしてた姿を思い出す。無事その日は降らず私はそのまま晴れ女となりました」と、結婚式当日の思い出をつづった。

この投稿には「原美術館でガーデンパーティー！素敵すぎますね！」「いつまでも素敵なご夫妻でいて下さい」「わ、良いですね！！仲良しご夫婦！」「素敵なご夫婦」などのコメントが寄せられた。

寺島は歌舞伎俳優・７代目尾上菊五郎と女優・富司純子の長女で、弟は８代目尾上菊五郎。フランス人の夫ローラン・グナシア氏と２００７年に結婚。１２年９月に長男・眞秀を出産した。眞秀は初代尾上眞秀を名乗り、歌舞伎や映画などで活躍している。