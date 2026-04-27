ＴＢＳ系「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は２７日、この日早朝に北海道で起きた震度５強の地震について報じた。

番組では北海道・浦幌町で震度５強、新冠町で震度５弱を記録、マグニチュードは６・２で津波の心配はないことを紹介。また今月２０日も最大震度５強の地震が起きており、「北海道・三陸沖後発地震注意情報」が発表されていたが、午前７時半から行われた気象庁会見によると今回の地震は同注意情報の対象ではないこと、揺れの強かった地域では今後１週間程度、最大震度５強の地震に注意が必要であることを伝えた。

コメンテーターで気象予報士の資格を持つ俳優・石原良純は「地震は分からないことが多い。僕なんかは『地震雲って本当にあるんですか？』と聞かれることがよくある。結局それが地震雲だっていうことはまだまだ僕ら分からないんですよ。だって１００年に一度の前（地震）の天気はどうだったなんてそんな記録があるわけない」とコメント。

そして「流言飛語に惑わされない。それから日本は地震がどこでいつ起きてもおかしくないというのを、なんとなく僕らは常識で分かっているのですから、日頃からどういうふうにすればいいのか、どういう準備をすればいいのかなとか粛々と続けるしかない。本当にデマに惑わされないということです」と語った。