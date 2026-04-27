車でママのお迎えにやって来たワンコの、愛情いっぱいの「おかえり！」が反響を呼んでいます。

話題となっている動画は記事執筆時点で3万9000回再生を突破し、「疲れも吹っ飛んじゃう」「愛されてますね」といったコメントが寄せられています。

【動画：車で『お仕事帰りのママ』をお迎えにきた犬→見つけた瞬間、愛が爆発して…あまりにも尊い『おかえりの歓迎』】

パパと一緒に、ママのお迎えへ

Instagramアカウント「akane_snslife」に投稿されたのは、パパと一緒に、車でママのお迎えにやって来たシュナウザーとマルチーズのミックス犬「ウィル」くんのお姿。

助手席に座って、駅の階段をじーっと見つめているウィルくん。パパは最初に現れた女性をママだと勘違いしてしまいますが、ウィルくんはママではないと分かっていたよう。すると、後から本物のママが階段を降りてきます。

ママ発見→喜びが大爆発！

ママが見えると、ウィルくんは「クゥン」と言いながら助手席の扉に駆け寄ります。超高速で、ちぎれんばかりに尻尾をブンブン振りながら、待ちに待ったママをお出迎え。窓からウィルくんの姿を見たママも、思わず笑顔全開になってしまいます。

ドアが開くと、「朝から待ってたよー！！」とばかりに喜びが溢れすぎているウィルくん。尻尾のフリフリはだんだんと激しくなり、ママに撫でられる頃にはお尻ごと振っていたんだとか。

ママへの愛が止まらない

大興奮のさなかでも、ウィルくんは「乗って乗って！」とママに助手席を譲ってあげます。座ったママの膝の上に乗り、まだまだ伝え足りていなかった「おかえり！」の気持ちを大爆発させています。

ママにチューをして、愛が止まらない様子のウィルくん。一瞬で疲れが吹っ飛んでしまいそうな愛情溢れるお出迎えに、多くの人がキュンとしてしまったのでした。

投稿には「疲れも吹っ飛んじゃう」「愛されてますね」「高速しっぽフリフリ可愛い」「パパがママを間違えたのは笑う」「全力すぎるお出迎え！」といったコメントが寄せられています。

ウィルくんの穏やかな日常は、Instagramアカウント「akane_snslife」でチェックすることができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「akane_snslife」さま

執筆：nagai

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。