◆米大リーグ メッツ０―３ロッキーズ＝第２試合＝（２６日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝シティフィールド）

メッツの千賀滉大投手（３３）が、本拠のロッキーズとのダブルヘッダー２試合目に先発し、２回２／３を３安打３失点で降板、４敗目を喫した。防御率は９・００。

現地２５日の試合に先発が予定されていたが悪天候で順延。この日ダブルヘッダーの２試合目の先発となった千賀。１回こそ３者凡退で立ち上がったが、２回に２四死球で招いたピンチにジョンストンに右前に先制タイムリーを許した。直後のピンチこそ断ったが、３回は無死一塁から強打の捕手グッドマンに９４・４マイル（約１５１・９キロ）の外角低めの直球を右中間フェンスをぎりぎり越える２ランを浴びた。

その後、２アウトをとるも２四球目を出したところで降板。わずか５０球で降板すると、地元ファンからのブーイングも聞こえる中、うつむきながらベンチに消えた。

今季の千賀は最初の２試合こそ６回まで投げたものの、その後は２回１／３で７失点、３回１／３で７失点と早期降板が続いており、ローテーション落ちの可能性も濃厚になってきた。いまだ白星はない。

試合は打撃不振のメッツが完封負けし、そのまま千賀が４敗目を喫した。ダブルヘッダー１試合目でもロッキーズに１−３で敗れており、カード３連敗を喫した。

試合後に地元メディアに対応した千賀は「のんきにローテーションだ、うんだかんだ言っているようなパフォーマンスではないなと思います」と話した。