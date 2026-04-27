人気ドラマ「X-ファイル」のモルダー役デヴィッド・ドゥカヴニーと、スカリー役のジリアン・アンダーソンが、『ブラックパンサー』シリーズや『罪人たち』（2025）のライアン・クーグラー監督によるリブート版への期待を語った。

「X-ファイル」は、FBI捜査官のモルダー＆スカリーが超常現象にまつわる事件を追うSFサスペンスドラマ。全11シーズンと映画版2作が製作され、日本でも高い人気を博した。

リブート版は登場人物を一新。『TENET テネット』（2020）のヒメーシュ・パテル、『ティル』（2022）のダニエル・デッドワイラーが演じる“まったく異なる”FBI捜査官ふたりが、「未解決現象にまつわる事件を扱う、長らく閉鎖されていた部署に配属され、思いがけない絆を築いていく」ストーリーとなる。

現時点でオリジナル版キャストの関与は明らかになっていないが、アンダーソンは米イベント「Awesome Con」にて、「（クーグラーと）何度か話し合いました。彼はすごく素敵な人で、才能も溢れています」と語った。

アンダーソンはパイロット版（第1話）の脚本にも目を通したそうで、「本当に素晴らしい脚本。だからオープンな気持ちで、（リブート版に）チャンスを与えてほしい。最高にクールな作品になると思います」と述べつつ、オリジナル版とは「ひと味違う」「特別な」作品になると補足。従来のファンには「受け入れてほしい」と呼びかけた。

一方、ドゥカヴニーはリブート版の脚本を「まだ読んでいないし、どんな内容かも知らない」としつつ、米の取材にて、リブート版のポテンシャルに期待を寄せた。

「言うまでもなく、クーグラーは卓越した才能の持ち主です。僕は、クリス・カーターが何年も前に作り上げたオリジナル版の基本構造は、無限に広げられるとずっと考えていました。あの物語が持つ無限性と同じです。信じる者と信じない者がいて、互いに影響を与え合う──それが作品の枠組みであり、ある意味で永続的なものです。」

もっとも、リブート版の成功は「脚本家チームがどんな物語を作るかにかかっている」とも指摘。「もし25話制作したら、実際にはそこに22～23本分の映画のアイデアが詰まっているということ」と述べ、「彼ら（脚本家）の成功を祈っていますが、本当に大変な仕事です。今の時代なら25話ではなく、10話や12話で済むといいですね」と語っている。

なおリブート版には、アンダーソン＆ドゥカヴニー以外の旧キャストからも前向きな声が上がっている。ジョン・ドゲット捜査官役のロバート・パトリックは、クーグラーが「どんな作品をつくるのか、（シリーズを）どんな方向に導いていくのかが楽しみ」と。ミラー捜査官のロビー・アメルも「本当にワクワクします。まったく懸念はありません」といた。

リブート版の製作総指揮は、オリジナル版のクリエイターであるクリス・カーターと、クーグラーの製作会社Proximity Mediaのセヴ・オハニアン＆ジンジ・クーグラー。ショーランナーは「フレンズ＆ネイバーズ」（2025-）のジェニファー・エールが務める。

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