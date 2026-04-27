レースクイーン、グラビアアイドルとして活動する早川みゆき（29）が27日までに自身のインスタグラムを更新。グレーのタンクトップ＆短パンの部屋着姿を公開した。

「私と同棲したらこんな感じかもよ？」とつづり、グレーのタンクトップ＆短パン姿の写真をアップした。

この投稿にフォロワーらからは「めっちゃ可愛い」「美しい」「ドキドキ」「やばい、もう好き」「妄想でも嬉しい」「確かに生活感が出てて同棲というよりも結婚後のような雰囲気があって照れる」「最高すぎるやん」などの声が寄せられている。

早川は、2022年スーパーGTでレースクイーンデビューし、同年の日本レースクイーン大賞で新人賞を受賞。25年はチーム「JLOC AMBASSADOR」などで活動した。

今年1月の「レースアンバサダーアワード2025」では、「実行委員会特別賞」を受賞。神奈川県出身で、公式プロフィルは、身長1メートル70、スリーサイズはB80・W59・H87。チャームポイントは脚。

趣味はバックパッキング、ミニチュアフードづくり。特技は、馬の鳴きまね。