◇ナ・リーグ ドジャース6−０カブス（2026年4月26日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が26日（日本時間27日）、本拠でのカブス戦に「1番・DH」で先発出場。相手先発・今永昇太投手（32）から2安打を放つと、7回の第4打席では12試合60打席ぶりとなる6号本塁打をマーク。今季初の1試合3安打の固め打ちでチームの勝利に貢献した。試合後、デーブ・ロバーツ監督（53）も復調気配に安堵した。

今永との日本選手対決は初回に四球を選んで出塁すると、2回の第2打席で右前打、5回の第3打席も右翼線二塁打と2打数2安打だった。

さらに、5−0で迎えた7回の第4打席は相手2番手左腕・ミルナーの初球、シンカーを逆方向の左中間スタンドに運んだ。打った瞬間に本塁打を確信した様子で、歩きながら打球を見届けた。ダイヤモンドを一周する際には、前日から出塁するたびに送っていた右翼手・鈴木への合図も忘れなかった。

試合後、ロバーツ監督は「翔平にとってもすごく良い1日だった。このシリーズ全体を通して良かったね。出塁して、四球も選んでいたし、今日はセンター方向へのホームランもあった。風が吹き込んでいる中での一発だったし、左対左での二塁打もあった」とにっこり。

続けて「左打者にとって、左投手がきっかけでスイングが元に戻ることもあるんだ。ここ2日間は本当に良かったし、全体としても素晴らしいシリーズだった。翔平のスイングも、本人が望んでいる状態に近づいてきている。数日前に話したけど、『構えが少しズレている』と本人も感じていた。それを修正して、この2日間は打席の内容がとても良い。球の見極めも良くて、正しい球に手を出せている」と復調気配に安堵した。

修正できた点として「彼の場合は構えだね。セットアップや体の向きが良くなったことが大きいと思う」と指摘。今後、状態が上向くことを願った。

大谷はこの日の試合後のインタビューで打撃の調子について「昨日あたりからちょっとずつ良くなってるかなとは思うので、もう少し我慢しながら改善したいなと思います」とし、一番の違いとして「やっぱ構えが一番だなと思ってるので、それが全ての始まりですし、そこが整えばもう少しいい打席がおくれると思います」と指揮官同様、「構え」が良くなってきたと語った。