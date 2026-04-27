【ひらがなクイズ】高速道路にある休憩施設や将来に共通するひらがな2文字は？
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、状態や価格を維持する表現から、物事の将来を案じる言葉、さらにはドライブの合間に立ち寄るおなじみの施設まで、日常のさまざまな場面で使われる3つの言葉を用意しました。それぞれの言葉が使われる状況を想像しながら、空欄に入る2文字を丁寧につなぎ合わせてみてください。
□□おき
ゆく□□
さーび□□りあ
ヒント：物を置いたままにすることや、値段や状態をそのまま変えないこと。これから先の将来や、物事が最終的にどのようになるかという成り行き。そして、高速道路などに設置されている、駐車場や売店などが備わった休憩施設を思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
↓
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▼解説
それぞれの言葉に「すえ」を入れると、次のようになります。
すえおき（据え置き）
ゆくすえ（行く末）
さーびすえりあ（サービスエリア）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、物事の維持を示す表現、未来への展望や経過を表す言葉、そして交通インフラにおける施設の呼称という組み合わせでした。普段、視覚的に漢字やカタカナで捉えている言葉を一度音に還元してみることで、日本語の語彙が持つリズムやつながりを新鮮に感じられるパズルですね。知識を柔軟に活用して、心地よいひらめきを味わっていただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、状態や価格を維持する表現から、物事の将来を案じる言葉、さらにはドライブの合間に立ち寄るおなじみの施設まで、日常のさまざまな場面で使われる3つの言葉を用意しました。それぞれの言葉が使われる状況を想像しながら、空欄に入る2文字を丁寧につなぎ合わせてみてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
ゆく□□
さーび□□りあ
ヒント：物を置いたままにすることや、値段や状態をそのまま変えないこと。これから先の将来や、物事が最終的にどのようになるかという成り行き。そして、高速道路などに設置されている、駐車場や売店などが備わった休憩施設を思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：すえ正解は「すえ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「すえ」を入れると、次のようになります。
すえおき（据え置き）
ゆくすえ（行く末）
さーびすえりあ（サービスエリア）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、物事の維持を示す表現、未来への展望や経過を表す言葉、そして交通インフラにおける施設の呼称という組み合わせでした。普段、視覚的に漢字やカタカナで捉えている言葉を一度音に還元してみることで、日本語の語彙が持つリズムやつながりを新鮮に感じられるパズルですね。知識を柔軟に活用して、心地よいひらめきを味わっていただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)