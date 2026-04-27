トヨタ紡織、クラウンのシートを活用した高機能デスクチェアを店舗限定で発売

トヨタ紡織は、トヨタ「クラウン」のフロントシートをベースにした高機能デスクチェアを開発しました。

どのような特徴があるのでしょうか。

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このデスクチェアは、トヨタ紡織の自動車用シートで培ってきた技術・知見を、オフィスや生活空間向け製品へ応用した取り組みです。

チェアの土台となる脚部の昇降機構や、ひじ掛けの構造に関しては、オフィス家具を手がけるイトーキの技術協力を受けています。

このチェアにはポータブルバッテリーが搭載されており、各種調整機能を電動で稼働させることが可能です。

具体的には、リクライニング、座面の高さを変えるリフター、腰を支えるランバーサポート、座面前側の角度を調整するフロントチルトがパワー駆動となります。

なお、デスクチェア専用の機能である全体の上下昇降については、手動での調整機構を採用しています。

また季節を問わず室内での作業をサポートする機能も備わっています。

3段階の調整が可能なシートヒーターは、負担のかかりやすい背中や腰を温める仕様です。

同じく3段階調整のシートベンチレーションは吸い込み方式を採用しており、座面と背もたれの熱気を逃がして長時間の着座による蒸れを軽減します。

さらに、シートベルトバックルにあたる部分にはUSB-Cポートが装備されており、手元で充電に利用できます。

チェアの各寸法は、最大高さが1453mm、最大奥行が1080mm、脚部の幅が720mmに設定されています。

本製品は、クラウン専門店である「THE CROWN」が展開する「THE CROWN COLLECTION」のひとつとして扱われます。

2026年4月23日より、同店舗にて数量限定での受注販売が開始されています。