「日本代表で見たい」28歳MFが欧州で９点目！ 芸術的ダイレクトボレー弾に脚光「綺麗すぎる」「反則級」
日本人８選手を擁するシント＝トロイデン（STVV）は現地４月26日、ベルギーリーグのプレーオフ１第５節でメヘレンと敵地で対戦。GK小久保玲央ブライアン、DF谷口彰悟、MF山本理仁、MF伊藤涼太郎、MF松澤海斗、FW後藤啓介の６選手が先発したなか、４−１で勝利した。
この一戦でダメ押しの４点目を決めたのが伊藤だ。74分、ライアン・メルランの左ペナ角付近からのクロスにファーサイドで反応。巧みなダイレクトボレーで合わせてネットを揺らしてみせた。
シュート技術が光る技ありの一発。SNS上では「日本代表で見たい」「止まらないなぁ」「タイミングも振り抜きも見事」「綺麗すぎる」「ボレーめっちゃうま」「反則級」「やっぱり上手い」などの声が上がった。
これで28歳のMFは今季９ゴール目。二桁得点の大台まで、あと一歩だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】シュート技術が光る技あり弾！ 伊藤が今季９点目をマーク！
この一戦でダメ押しの４点目を決めたのが伊藤だ。74分、ライアン・メルランの左ペナ角付近からのクロスにファーサイドで反応。巧みなダイレクトボレーで合わせてネットを揺らしてみせた。
シュート技術が光る技ありの一発。SNS上では「日本代表で見たい」「止まらないなぁ」「タイミングも振り抜きも見事」「綺麗すぎる」「ボレーめっちゃうま」「反則級」「やっぱり上手い」などの声が上がった。
これで28歳のMFは今季９ゴール目。二桁得点の大台まで、あと一歩だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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