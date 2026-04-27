内村光良『24時間テレビ』総合司会就任も“ドッキリ”疑う
日本テレビ系の夏恒例特番『24時間テレビ49-愛は地球を救う-』が、8月29日から30日にかけて放送されることが発表された。今回のテーマは「わたしの家族の話〜あなたは誰を想う？〜」。総合司会には内村光良が初めて就任し、羽鳥慎一、水卜麻美の両アナウンサーとともに番組を進行する。
発表は26日放送の『世界の果てまでイッテQ！』内で行われた。羽鳥から大役を告げられた内村は「1個確認しておきたいんですけど、『ダマされた大賞』ではないですよね？」と冗談を交えつつ、「しっかり務めさせていただきます」と笑顔で決意を語った。さらに「羽鳥さんと水トさんがいてくれると心強い」と語り、信頼をにじませた。
【写真】イッテQファミリーでお祝い！総合司会に就任した内村光良
番組では、時代とともに変化する“家族のかたち”に焦点を当てる。血縁に限らない心のつながりを含め、一人ひとりの「わたし」が語る家族の物語を通して、現代社会の在り方や課題を見つめていく構成となる。
『24時間テレビ』は放送開始以来、募金活動を継続しており、寄付総額は468億7639万7830円（2025年10月26日時点）にのぼる。一般募金に加え、近年は使途を明確にした「目的別募金」も展開。児童養護施設や生活支援を必要とする家庭への支援、能登復興支援、パラスポーツ応援など、具体的な形での支援を続けてきた。
また番組内では、内村が『イッテQ！』メンバーの参加にも言及。「本当にそうだと思います。そうしてもらいます」と語り、出川哲朗や宮川大輔らをチラリ。発表の場では出演者から歓声と拍手が起こり、いとうあさこは「もちろん！」と協力を快諾した。
発表は26日放送の『世界の果てまでイッテQ！』内で行われた。羽鳥から大役を告げられた内村は「1個確認しておきたいんですけど、『ダマされた大賞』ではないですよね？」と冗談を交えつつ、「しっかり務めさせていただきます」と笑顔で決意を語った。さらに「羽鳥さんと水トさんがいてくれると心強い」と語り、信頼をにじませた。
番組では、時代とともに変化する“家族のかたち”に焦点を当てる。血縁に限らない心のつながりを含め、一人ひとりの「わたし」が語る家族の物語を通して、現代社会の在り方や課題を見つめていく構成となる。
『24時間テレビ』は放送開始以来、募金活動を継続しており、寄付総額は468億7639万7830円（2025年10月26日時点）にのぼる。一般募金に加え、近年は使途を明確にした「目的別募金」も展開。児童養護施設や生活支援を必要とする家庭への支援、能登復興支援、パラスポーツ応援など、具体的な形での支援を続けてきた。
また番組内では、内村が『イッテQ！』メンバーの参加にも言及。「本当にそうだと思います。そうしてもらいます」と語り、出川哲朗や宮川大輔らをチラリ。発表の場では出演者から歓声と拍手が起こり、いとうあさこは「もちろん！」と協力を快諾した。