◆米大リーグ ドジャース６―０カブス（２６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２６日（日本時間２７日）、本拠地・カブス戦で「１番・ＤＨ」で先発出場し、１２試合＆６０打席ぶりとなる待望の６号を放つなど、３打数３安打１四球、１盗塁の活躍でチームを連勝に導いた。ロバーツ監督は「翔平にとって本当にいい１日だった。向かい風の中で広い方向に本塁打。左腕が逆に調子を戻させてくれることもある。左打者が左腕と対決することで必要な状態に戻ることもある。スイングも望んでいる状態に近づいて来ている」とうなずいた。

また、指揮官は数日前の大谷との会話についても明かし、「『自分の構えが少しズレていた』と言っていて、それに気づいた。それで打球の質が戻ってきた。ここ数日は本当に素晴らしいし、球の見極めや適切な球へのスイングも非常に良くなっている」と手応えを口にした。

待望の一発が出たのは、５点リードの７回先頭で迎えた４打席目だった。２番手左腕ミルナーの初球８５・７マイルのシンカーを完璧に捉えると、１０９・８マイル（約１７６・７キロ）、角度２８度で飛び出した打球は左中間スタンドに吸い込まれた。衝撃の豪快弾に本拠地は熱狂の渦に包まれた。