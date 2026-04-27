食料の買い過ぎや作り置きで冷蔵庫がごちゃごちゃして把握できないとヤバい理由とは？【ヤバい風水】

食料の買い過ぎや作り置きで冷蔵庫がごちゃごちゃして把握できないとヤバい理由

ヤバい！冷蔵庫がごちゃごちゃしている

冷蔵庫は綺麗に整頓が吉

食べ物は「金」の気、冷蔵庫は「水」の気を持っています。そして金は水によって増えると言われています。

買いすぎたものや作り置きしたものが溢（あふ）れてなにがあるかわからなくなっているような冷蔵庫は、悪い気が生まれ、「金」の気が増えるのを妨げます。

浪費癖がついたり、金銭トラブルにまきこまれてしまうことも。

冷蔵庫のものは、賞味期限を確認したり、保存品には日付を入れるなどして、常に使いやすく整頓しておきましょう。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 ヤバい風水』

著者：愛新覚羅ゆうはん 日本文芸社刊

執筆者プロフィール

開運ライフスタイルアドバイザー (占い・風水)、作家、デザイナー 中国黒龍江省ハルビン生まれ。映画「ラスト・エンペラー」で知られる清朝の皇帝・愛新覚羅一族の流れをくむ。5歳のときに来日し、桑沢デザイン研究所を卒業後、北京大学に留学。帰国後は、アパレル企業の広報宣伝などを経て、幼少期から備わっていた透視能力に加えタロットや占星術なども生かし占い・風水師としても活動。当初鑑定していた医療・教育関係の間で話題となり、15年で延べ2万人以上を鑑定(2019年時点)。文章を書くのが好きで執筆活動にも勤しみ、デザイナーとしてのプロデュース開運アパレルブランド『Ryujyu~龍樹~』や、2021年より陶芸上絵付け作家として『水鏡~MIKKAMI~ 』も手がけるなど、多岐にわたって活動している。