今週の12星座占い「乙女座（おとめ座）」全体運・開運アドバイス【2026年4月27日（月）〜5月3日（日・祝）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年4月27日（月）〜5月3日（日・祝）「乙女座（おとめ座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【乙女座（おとめ座）】
今週は、仕事や勉強が順調に進むタイミング。1つのことに集中するよりは、いろんなことを同時にやってみるといいかも。別々に作業していたことが、1つにつながる感覚もあって、面白さを実感するようです。恋愛面は、ちょっとわがままになるほうがうまくいきそう。無理に我慢せず、やりたいことをしてみましょう。無邪気な笑顔を意識すると、さらにいいかも。
★ワンポイントアドバイス★
ちょっと暮らしを豊かにするグッズを購入すると◎ SNSなどを参考にして、欲しい物を手に入れると良いでしょう。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
【乙女座（おとめ座）】
今週は、仕事や勉強が順調に進むタイミング。1つのことに集中するよりは、いろんなことを同時にやってみるといいかも。別々に作業していたことが、1つにつながる感覚もあって、面白さを実感するようです。恋愛面は、ちょっとわがままになるほうがうまくいきそう。無理に我慢せず、やりたいことをしてみましょう。無邪気な笑顔を意識すると、さらにいいかも。
ちょっと暮らしを豊かにするグッズを購入すると◎ SNSなどを参考にして、欲しい物を手に入れると良いでしょう。
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Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
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