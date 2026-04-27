東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析
オージードル
終値0.7152 高値0.7155 安値0.7115
0.7206 ハイブレイク
0.7181 抵抗2
0.7166 抵抗1
0.7141 ピボット
0.7126 支持1
0.7101 支持2
0.7086 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5881 高値0.5883 安値0.5840
0.5939 ハイブレイク
0.5911 抵抗2
0.5896 抵抗1
0.5868 ピボット
0.5853 支持1
0.5825 支持2
0.5810 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3668 高値1.3714 安値1.3663
1.3751 ハイブレイク
1.3733 抵抗2
1.3700 抵抗1
1.3682 ピボット
1.3649 支持1
1.3631 支持2
1.3598 ローブレイク
ピボット分析
オージードル
終値0.7152 高値0.7155 安値0.7115
0.7206 ハイブレイク
0.7181 抵抗2
0.7166 抵抗1
0.7141 ピボット
0.7126 支持1
0.7101 支持2
0.7086 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5881 高値0.5883 安値0.5840
0.5939 ハイブレイク
0.5911 抵抗2
0.5896 抵抗1
0.5868 ピボット
0.5853 支持1
0.5825 支持2
0.5810 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3668 高値1.3714 安値1.3663
1.3751 ハイブレイク
1.3733 抵抗2
1.3700 抵抗1
1.3682 ピボット
1.3649 支持1
1.3631 支持2
1.3598 ローブレイク