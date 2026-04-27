東京市場　ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析

オージードル
終値0.7152　高値0.7155　安値0.7115

0.7206　ハイブレイク
0.7181　抵抗2
0.7166　抵抗1
0.7141　ピボット
0.7126　支持1
0.7101　支持2
0.7086　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5881　高値0.5883　安値0.5840

0.5939　ハイブレイク
0.5911　抵抗2
0.5896　抵抗1
0.5868　ピボット
0.5853　支持1
0.5825　支持2
0.5810　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3668　高値1.3714　安値1.3663

1.3751　ハイブレイク
1.3733　抵抗2
1.3700　抵抗1
1.3682　ピボット
1.3649　支持1
1.3631　支持2
1.3598　ローブレイク